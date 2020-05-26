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الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة

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بكين- أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى نهاية يوم أمس مقابل 11 قبلها بيوم، حسب لجنة الصحة الوطنية.
وقالت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة هي لوافدين من الخارج ولمسافرين قدموا على متن رحلات بحرية.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البر الرئيسي حتى الان 82992 ، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.-(بترا)

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