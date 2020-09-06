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“الضريبة” تتيح استرجاع كلمة السر إلكترونيا

منذ 56 دقيقة
دائرة ضريبة الدخل

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عمان- الغد- أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن اضافة خدمة جديدة للمكلفين المشتركين بالخدمات الالكترونية تمكنهم في حال فقدان او نسيان كلمة السر الخاصة بهم لاستخدام الخدمات الالكترونية التي توفرها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لهم من استرجاعها الكترونيا دون الحاجة الى مراجعة الدائرة وضمن اجراءات آمنة.

واوضحت الدائرة انه يتم تمكين المكلف من اعادة انشاء كلمة السر من خلال التحقق من شخصية المكلف بعد مطابقة البيانات المقدمة من المكلف للدائرة مع قاعدة البيانات المتوفرة على نظام الدائرة وذلك بإرسال رمز تحقق على هاتف المكلف الخلوي المثبت لدى الدائرة ليقوم المكلف بتثبيت كلمة السر الجديدة الخاصة به على نظام الخدمات الضريبية الالكترونية علماً بان اسم المستخدم هو الرقم الضريبي للمكلف.

ويذكر ان الدائرة ستمكن المكلفين غير المشتركين بخدمات الضريبية الالكترونية قريبا من الحصول على اسم مستخدم ورقم سري دون عناء مراجعة الدائرة وضمن اجراءات محكمة وآمنة تحافظ على سرية المعلومات للمكلفين .

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