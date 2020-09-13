“الضريبة”: تتيح الحصول على الرقم السري للخدمات الإلكترونية دون مراجعة

عمان-الغد- أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انه اصبح بإمكان المكلفين الذين يحملون ارقام ضريبية من غير المشتركين بخدمات الحكومة الالكترونية الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة الكترونيا دون مراجعة الدائرة او اي من مكاتبها وذلك من خلال الدخول الى موقع الدائرة الالكتروني www.istd.gov.jo ومن ثم اختيار ايقونة الخدمات الالكترونية وبعد ذلك يتم اختيار عنوان مستخدم جديد وبإمكان المكلف ادخال اسم المستخدم الذي يمثل الرقم الضريبي واكمال باقي الخطوات للحصول على كلمة السر الذي تمكنهم من الحصول على كافة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الدائرة وضمن اجراءات محكمة وآمنة تضمن التأكد من شخصية المكلف وتحافظ على سرية المعلومات للمكلفين.

علماً بان الدائرة قد الزمت المكلف الراغب بالحصول على كلمة السر ادخال عشر خانات تحتوي ارقاما وحروف وحروف خاصة ولا يمكن للمكلف اتمام عملية الحصول على كلمة السر الا بعد ان يتم التأكد من بياناته المدونة ومقارنتها مع ما هو متوفر على نظام الدائرة.

واوضحت الدائرة انه بامكان المكلف من الحصول على الرقم السري وذلك بإرسال رمز تحقق على هاتفه الخلوي المثبت في ملف الدائرة ليقوم المكلف بتثبيت كلمة السر الجديدة الخاصة به على نظام الخدمات الضريبية الالكترونية.

واشارت الدائرة ان هذا الاجراء جاء في ضوء مطالبات المكلفين وللتسهيل عليهم وتوفيراً في الوقت والجهد وحفاظا على سلامة المواطنين في الحصول على جميع الخدمات التي يحتاجها المكلف من خلال موقع الدائرة الالكتروني.

واوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان الخدمات التالية اصبحت جميعها تقدم الكترونياً دون الحاجة الى مراجعة الدائرة :-

• تقديم اقرارات ضريبة الدخل والتي تشمل اقرارات الموظفين والأفراد والشركات العادية والشركات المساهمة .

• تقديم اقرارات ضريبة المبيعات واحتساب الضريبة المستحقة .

• الدفع الالكتروني للمستحقات الضريبية دون الحاجة الى مراجعة مع امكانية الحصول على سند الدفع الكترونياً .

• الحصول على براءة ذمة الكترونياً .

• الحصول على رقم ضريبي لأول مرة .

• طلب الانضمام للقائمة الذهبية .

• تقديم طلب اعتراض .

• تقديم طلب الى لجنة التسويات والمصالحة .

• تحديث وتعديل المعلومات الشخصية للمواطن مباشرة بحيث يستطيع المكلف من خلال الموقع تحديث عنوان السكن وعنوان العمل والعنوان البريدي وجهات العمل وتغيير الحالة الاجتماعية وغيرها عند الحاجة لذلك .

• الحصول على بيان بالسنوات الضريبية المقدرة والمستأنفة والمعترض عليها ومقدار الارصدة المستحقة والمدفوعة والمقسطة والعديد من المعلومات الضريبية التي تهم المواطن .

• الحصول على شهادة بالرقم الضريبي .

• التحقق من براءة الذمة .

• تحميل مرفقات بعد تسليم الاقرار .

• اصدار كلمة سر لأول مرة .

• اعادة اصدار كلمة السر .