الضريبة: تخفيض الضريبة على السلع الـ 76 سينعكس على أسعارها قريبا

عمان– أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن جميع السلع الـ 76 التي أُعلن أمس تخفيض ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50 بالمئة ، تخضع فعليا لضريبة المبيعات ومدرجة على جداولها المعلنة على موقع الدائرة الالكتروني.

وبينت الدائرة في بيان صحفي صدر اليوم الخميس أن ما يتم تداوله من إدعاءات عن كون هذه السلع غير خاضعة أصلاً لضريبة المبيعات وبقصد التقليل من أهمية إجراء التخفيض المتخذ بشأنها، هو أمر عارٍ عن الصحة، وهو ما تؤكده جداول ضريبة المبيعات المتاحة لاطلاع الجميع عليها على موقع الدائرة الالكتروني.

وحول مطالبات بعض المواطنين بتخفيض ضريبة المبيعات على سلع أساسية أخرى مثل الأرز والسكر والشاي، أكدت الدائرة أن هذه السلع معفاة أصلا من ضريبة المبيعات.

وأضافت الدائرة أنها ستقوم بتزويد الجهات المعنية بجداول السلع الخاضعة للتخفيض لتعميمها على جميع التجار والباعة الذين يتعاملون ببيع هذه الأصناف والسلع، ليتم تنفيذ نسب الضريبة المخفضة وإعادة برمجة أسعارها، إضافة إلى تحديث جداول السلع والأصناف التي تم تخفيضها حسب بنود تصنيفها الدولي ووضعها على الموقع الإلكتروني بصورتها النهائية.

وفي السياق ذاته، رجح مصدر حكومي أن يُقر مجلس الوزراء في جلسته مطلع الأسبوع المقبل قرار تخفيض ضريبة المبيعات المفروضة على السلع والأصناف التي تم الإعلان عنها أمس والخاضعة لنسبة 10 بالمئة لتصبح 5 بالمئة ، والخاضعة لنسبة 4 بالمئة لتصبح 2 بالمئة .

يشار إلى أن الحكومة أتخذت عدة قرارات وإجراءات لتحفيز الاقتصاد وتحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة المواطنين، من بينها زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، وتخفيض أسعار سلع أساسية وأدوية، وتخفيض الرسوم على العديد من الخدمات.-(بترا)



