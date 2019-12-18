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الضريبة تداوم السبت المقبل والذي يليه لتسديد أرصدة الدخل والمبيعات

منذ ساعتين

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عمان – الغد – دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين تترتب عليهم أرصدة ضريبة دخل أو مبيعات المبادرة بدفعها أو تسويتها تجنبا لتعرضهم لمزيد من الغرامات أو الإجراءات القانونية بحقهم في حال عدم التسديد.

واوضحت الدائرة أنها ستفتح ابواب مكاتب الدائرة الرئيسة ومديريات عمان والزرقاء واربد أيام السبت 21 و 28 كانون الأول الحالي لخدمة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم لأي سبب من تقديم الإقرارات الضريبية أو دفع الأرصدة المترتبة عليهم.

وطلبت الدائرة من جميع المكلفين الذين استفادوا من قرار مجلس الوزراء بإعفاء الغرامات المبادرة لتسديد كامل الأرصدة المطلوبة منهم قبل نهاية كانون الاول الحالي، وهو آخر موعد للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء الغرامات.

واوضحت الدائرة أنه لن يكون هناك اعفاء من الغرامات، داعية المكلفين الذين تترتب عليهم أرصدة ضريبة دخل أو مبيعات بسرعة تسديد الأرصدة أو تسويتها حسب التعليمات المعمول بها؛ تلافيا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين.

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