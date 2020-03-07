الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرارات الدخل قبل 30 نيسان

عمان- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الملزمين الى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2019 الكترونيا قبل 30 نيسان المقبل.

واشارت الدائرة في بيان صحفي اليوم السبت، إلى ضرورة مراعاة تعبئة هذه الاقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي لأنشطة اعمالهم خلال العام الماضي.

واوضحت ان المكلف ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل في حال تجاوز دخله من أي مصدر من مصادر الدخل من أي نشاط من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 10 آلاف دينار للأعزب و 20 ألف دينار للمعيل.

كما دعت المكلفين إلى ضرورة تسليم إقرارات ضريبة الدخل للدائرة قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.

وطالبت الدائرة المكلفين بضرورة ارفاق المعلومات المتعلقة بأنشطتهم الاقتصادية خلال عام 2019 مع الاقرار الضريبي.-(بترا)