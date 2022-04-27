الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرارات الدخل قبل انتهاء المدة القانونية

أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن دوام جميع المديريات والمراكز التابعة لها في جميع أنحاء المملكة، يوم السبت المقبل، لتمكين المكلفين الذين لم يقوموا حتى الآن بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2021 ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا، من تقديم الإقرارات وتسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء الفترة القانونية وتجنبا لتعرضهم للغرامات والاضافات القانونية.

وأشارت الدائرة إلى أن السب هو موعد نهاية الفترة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2021.

ودعت المكلفين إلى اغتنام الأيام المتبقية من الفترة القانونية لتسليم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2021، تجنبا لتعرضهم لغرامات نص عليها القانون، تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وغرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.

ويمكن للمكلفين طلب المساعدة والإرشاد من خلال الاتصال والتواصل مع دائرة الضريبة على هاتف مركز الاتصال الضريبي على الأرقام 4624577 – 06 أو من خلال خدمة “واتساب” رقم 0798818810. (بترا)