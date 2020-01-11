“الضريبة” تدعو المكلفين لتقديم “الإقرارات” إلكترونيا

طارق الدعجة

عمان– دعا مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، المكلفين، أمس، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل نهاية شهر نيسان (إبريل) المقبل.

وقال أبو علي، خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان السبت الماضي “إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصدرت الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتعديل الإقرار الضريبي بما يضمن للمكلفين تقديمها الكترونيا، وذلك لتسهيل العملية”.

وشدد أبو علي على ضرورة الإسراع في تقديم الإقرارات الضريبية قبل نهاية شهر نيسان (ابريل) المقبل ليتسنى للدائرة استكمال عملية التدقيق والحصول على الرديات في حال وجدت.

ولفت أبو علي إلى أنه سيتم صرف ما تبقى من رديات ضريبية للقطاع الخاص خلال الأسبوع الحالي، مبينا أن الحصول على براءة الذمة من الضريبة سيكون إلكترونيا لدى الجهات الحكومية للتسهيل على التجار والمستثمرين.

وقال “إن اللقاء اليوم يأتي لافتتاح مكتب للدائرة داخل الغرفة، إلى جانب إطلاق ورش تثقيفية وتوعوية حول قانون الضريبة الجديد بالتعاون مع الغرفة”.

وأكد أبو علي أن أبواب الدائرة مفتوحة أمام الجميع لتلقي الاقتراحات والملاحظات على آليات تطبيق قانون ضريبة الدخل والمبيعات الجديد ليصار إلى معالجتها وحلها فورا.

وأوضح أبو علي أنه تم تعديل إجراءات الحجز التحفظي منتصف العام الماضي، مؤكدا أنه لا يتم الحجز على الأموال المستحقة عليها ذمم مالية إلا من خلال إصدار إشعار أو اتصال هاتفي، داعيا المكلفين إلى إبلاغ الدائرة في حال تغيير عناوينهم وتعديلها إلكترونيا من خلال موقع الدائرة. وبين أن الدائرة على استعداد، بالتعاون مع غرفة تجارة عمان، لإبلاغ المكلفين المستحق عليهم ضرائب أو ذمم مالية، مشيرا إلى أن الدائرة هدفها تحصيل المستحقات وليس الحجز على الأموال.

وبين أن الحجز يتم اليوم على القيمة المطلوبة فقط وليس على كامل الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المترتبة عليهم ذمم مالية. وأكد أبو علي أن معلومات المكلفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تتمتع بالسرية التامة ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها.

وبين أن الدائرة شكلت فرقا للمسح الميداني بهدف توعية أصحاب المهن بخاصة الميكانيكية التي خضعت لحد التسجيل لضريبة المبيعات البالغة 30 ألف دينار لمنحهم فرصة التسجيل لدى الدائرة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق القانون بأثر رجعي على غير الملتزمين.

وبدوره، طالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، بإجراء تعديلات على قانون الضريبة الجديد لضمان تحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر عليها.

وأشار الحاج توفيق إلى وجود تعاون مستمر مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتوعية القطاع التجاري بالتعديلات التي طالت قانون ضريبة الدخل والمبيعات الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الماضي.

وأكد الحاج توفيق أن غرفة تجارة عمان تدافع عن التاجر الملتزم بتوريد الضريبة، لكن لا تدافع عن التاجر غير الملتزم.

وخلال اللقاء، طرح رؤساء النقابات والجمعيات التجارية العديد من الملاحظات التي تتعلق بتطبيق القانون، بخاصة فيما يتعلق منها بالحجز على الأموال والغرامات ونظام الفوترة.

وتم، على هامش اللقاء، افتتاح مكتب لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في غرفة تجارة عمان والذي سيقدم مختلف الخدمات التي يتلقاها المكلف بأي دائرة أخرى، ويفتح أبوابه جميع أيام الدوام الرسمي، بالإضافة الى يوم السبت.

وخصصت الدائرة موظفا سيداوم يوما كاملا كل أسبوع بالغرفة لاستقبال التجار والمستثمرين للإجابة عن استفساراتهم فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل والمبيعات.