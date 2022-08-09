الضريبة تدعو المواطنين لتحميل تطبيق “فواتيري”

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المواطنين كافة لتحميل تطبيق فواتيري على هواتفهم النقالة والذي اطلقته الدائرة لغايات تعزيز ثقافة طلب الفاتورة والحصول عليها من الجهات الملزمة بإصدارها عند شراء السلع او تلقي الخدمات مقابل البدل.

واوضحت الدائره انه بإمكان مستخدمي الهواتف الذكية تنزيل التطبيق على هواتفهم عن طريق استخدام كلمة “فواتيري” او “Fawateery” من خلال الدخول الى متجر جوجل (Google play) او متجر ابلApp Store وبعد تنزيل التطبيق يقوم المستخدم بالتسجيل على التطبيق من خلال ادخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد.

وبإمكان الاشخاص بعد تنزيل التطبيق على هواتفهم تحميل الفواتيرالمتعلقة بالسلع او الخدمات من خلال تصويرها من كاميرا الهاتف مباشرة او تحميلها على التطبيق من استديو الهاتف على ان تكون هذه الفواتير واضحة ومكتملة الشروط ولا تقل قيمتها على الدينار وان تحمل.

واشارت الدائرة ان التطبيق Fawateery جاء بهدف تطبيق أسس الجوائز والحوافز على الفواتير التي اقرها مجلس الوزراء بحيث يمكن الراغبين بالمشاركة بالمنافسة للحصول على الجوائز التي توفرها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للملتزمين بشراء السلع والحصول على الخدمات بموجب فواتير من تحميل هذه الفواتير على التطبيق بصورة سهلة وسريعة .

وستشمل الجوائز سيارات وقيما مالية واصولا واجهزة كالهواتف، والاجهزة الكهربائية والالكترونية وغيرها أو أن تكون قيمة الفاتورة المقدمة أو نسبة من قيمتها أو قيمة الضريبة المدفوعة على هذه الفاتورة أو نسبة منها أو اشتراك في خدمات لمدة محددة والتي سيتم الاعلان عنها على مواقع الدائرة .

وستعمل الدائرة وبشكل دوري على سحب الجوائز على الفواتير المكتملة الشروط المقدمة للدائرة من خلال هذا التطبيق والإعلان عن اسماء الفائزين بها على موقع الدائرة الالكتروني.

كما واتاحت الدائرة ايضا لمستخدمي التطبيق الراغبين بالإعلام عن أي حالة من حالات عدم الالتزام بإصدار الفاتورة من الجهات الملزمة باصدارها حال طلبها من خلال الخيار المتاح لهم على التطبيق.

ويذكر ان مجلس الوزراء كان قد أقر أسسا لمنح الحوافز والجوائز على الفواتير لتشجيع المواطنين والمكلَّفين على طلب فواتير والحصول عليها مقابل كل عملية شراء سلعة أو دفع أي بدل مقابل تلقي خدمة وبما يساهم في التشجيع على تطبيق نظام الفوترة .

واوضحت الدائرة انه يتوجب على بائعي السلع الذين تزيد مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنويا و جميع مؤدي الخدمات والمهنيين والحرفيين الذين تزيد إيرادات أي منهم عن 30 ألف دينار سنويا ، الالتزام بإصدار فاتورة حسب نظام تنظيم شؤون الفوترة.

ويتوجب حسب نص الفقرة ( أ ) من المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 التأكد من ان الفاتورة عند الحصول عليها تحتوي على البيانات التالية: الرقم المتسلسل للفاتورة. اسم البائع كاملا وعنوانه. الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات. تاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة. بيان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.

وبينت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان هناك جهات غير ملزمة بإصدار الفاتورة حيث يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة حسب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه المنشآت والأعمال المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن (75) ألف دينار وهي البقالات (ميني ماركت ، أو سوبر ماركت، أو دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان ، محلات بيع أدوات الخياطة، الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار، وكذلك المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150000 دينار.

وتنحصر الحوافز والجوائز على الفواتير على الاشخاص الطبيعيين فقط، ولا تشمل الشركات والمنشآت كونه متاح أمامها استخدام الفاتورة كنفقة مقبولة ضريبياً، كما تم استثناء موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وازواجهم واقاربهم لغاية الدرجة الاولى من المشاركة في الحصول على الجوائز والحوافز.