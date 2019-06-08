الضريبة تدعو لاغتنام تمديد إعفاء الغرامات

عمان- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين ممن يترتب عليهم ارصدة ضريبة دخل او مبيعات المبادرة الى دفع ما يترتب عليهم من ارصدة قبل نهاية حزيران الحالي، للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالاعفاء من كامل الغرامات الذي تم تمديده حتى نهاية شهر حزيران الحالي.

وقال مساعد مدير عام الدائرة، موسى الطراونة: إن بامكان المكلفين الذين لم يقوموا بتقديم إقرارات ضريبة الدخل او المبيعات المبادرة الى تقديمها ودفع الارصدة التي يتم اعلانها في هذه الاقرارات قبل نهاية الشهر الحالي للاستفادة من اعفاء الغرامات.

واوضح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن قيام الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة باقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للاعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل، وبالتالي فإن اي موظف او مستخدم يزيد مجموع دخله السنوي عن حد الاعفاءات ملزم بتقديم الإقرار الضريبي حتى وان تم اقتطاع ضريبة الدخل من الدخل الذي يحصل عليه شهريا.

وبينت الدائرة أن المكلفين الذين لا تمكنهم ظروفهم الحالية من تسديد كامل المبالغ المطلوبة منهم دفعة واحدة بإمكانهم تقسيط الارصدة المترتبة حتى نهاية العام الحالي.

ودعت الدائرة المكلفين لعدم تاخير اجراءات الاستفادة من قرار الاعفاء حتى نهاية الفترة المحددة في الثلاثين من الشهر الحالي تجنبا للازدحام.-(بترا)