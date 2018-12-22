عمان-الغد- استقبلت مديريات ضريبة الدخل والمبيعات ومراكزها في مختلف أنحاء المملكة عشرات المكلفين اليوم السبت، حيث قاموا بتسديد الأرصدة الضريبية المترتبة عليهم مغتنمين فرصة تطبيق قرار مجلس الوزراء بإعفاء الغرامات بنسبة 100%والتي ستنتهي مع نهاية الشهر الحالي.

وستواصل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تقديم خدماتها للمكلفين الراغبين بتسديد الأرصدة الضريبية والغرامات ومنحهم الاعفاءات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء بإعفاء الغرامات حتى نهاية العام الحالي.

وستعاود دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فتح أبوابها يوم السبت القادم لتمكين المكلفين من تقديم الاقرارات وتسديد الارصدة.