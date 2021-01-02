الضريبة تدعو لتقديم إقرارات الدخل لسنة 2020 إلكترونيا‏

عمان- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن ‏عام ‏‏2020 إلكترونيا، وتعبئتها بالمعلومات الواقعية ‏والصحيحة ‏التي ‏تعبر عن ‏دخولهم الواقعية وأنشطة أعمالهم ‏خلال ‏العام المنصرم‏.

وقالت الدائرة في بيان صحافي اليوم السبت، إنها حدثت إقرارات الضريبة ‏الخاصة ‏بالسنة المالية المنتهية على موقعها الإلكتروني وبرنامج الحكومة ‏الإلكترونية ‏لجميع فئات المكلفين من مستخدمين وأفراد وشركات ومناطق تنموية من خلال ‏الرابط ‎ www.istd.gov.jo‎‏ .

واشارت إلى تحديث الإقرارات لتتوافق مع التعديلات القانونية التي طرأت على قانون ‏ضريبة ‏الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته بخصوص دخول المكلفين المتحققة خلال ‏السنة المالية ‏‏2020‏‎.‎‏وطلبت الدائرة من المكلفين تقديم الإقرارات خلال الفترة القانونية ‏عن ‏الدخول المتحققة خلال السنة المالية 2020 بدءا من مطلع العام 2021 ‏حتى 30 نيسان 2021، داعية إلى عدم الانتظار لتقديمها حتى ‏نهاية الفترة القانونية.

وأوضحت أنها ستبدأ صرف الرديات لمستحقيها بحسب أولوية التقديم، وأن آخر موعد للاستفادة من الإعفاء من كامل الغرامات للطلبات التي يجري تقديمها للجنة ‏التسويات والمصالحة سيكون في نهاية شباط المقبل.‏وذكرت الدائرة مكلفي ضريبة الدخل بأن مجموع إعفاءات الأسرة عن الدخل المتحقق خلال عام ‏‏2020 يبلغ ‏23 ‏الف دينار، منها الإعفاء الشخصي ‏للمكلف بقيمة 9 آلاف دينار، بالإضافة إلى الف ‏دينار بدل النفقات المتعلقة بالعلاج والتعليم والإيجار وفوائد ‏قروض الإسكان والمرابحة ‏والمكلف المعيل 18 الف دينار، والف دينار للزوجة، وثلاثة آلاف دينار لثلاثة أبناء على ألا ‏تتجاوز ‏نفقة ‏الأبن ‏الواحد ألف دينار‏‏.‏ونبهت الدائرة إلى أنه في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل ‏الأزواج ‏أو ‏في حال قرارات التقدير ‏المشتركة أو المنفصلة لهم لا يجوز أن يتجاوز ‏الإعفاء المسموح ‏به ‏للمكلف ولمن يعيلهم عن 23 الف دينار.‏ولفتت إلى أن القانون رتب منح إعفاء خاص لكل شخص معاق في الأسرة من ‏المعالين بواقع 2000 دينار يضاف ‏للإعفاءات الشخصية والإعالة ونفقات العلاج ‏والتعليم ‏والإيجار وفوائد قروض ‏الإسكان والمرابحة التي تضمنها القانون، كما رتب القانون ‏منح ‏اعفاء بواقع 2000 دينار ‏لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة مهما بلغ ‏عدد ‏الاشخاص الذين تنطبق ‏عليهم الشروط. بترا