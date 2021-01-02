الضريبة تدعو لتقديم إقرارات الدخل لسنة 2020 إلكترونيا‏

عمان- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2020 إلكترونيا، وتعبئتها بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الواقعية وأنشطة أعمالهم خلال العام المنصرم.
وقالت الدائرة في بيان صحافي اليوم السبت، إنها حدثت إقرارات الضريبة الخاصة بالسنة المالية المنتهية على موقعها الإلكتروني وبرنامج الحكومة الإلكترونية لجميع فئات المكلفين من مستخدمين وأفراد وشركات ومناطق تنموية من خلال الرابط www.istd.gov.jo .
واشارت إلى تحديث الإقرارات لتتوافق مع التعديلات القانونية التي طرأت على قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته بخصوص دخول المكلفين المتحققة خلال السنة المالية 2020.وطلبت الدائرة من المكلفين تقديم الإقرارات خلال الفترة القانونية عن الدخول المتحققة خلال السنة المالية 2020 بدءا من مطلع العام 2021 حتى 30 نيسان 2021، داعية إلى عدم الانتظار لتقديمها حتى نهاية الفترة القانونية.
وأوضحت أنها ستبدأ صرف الرديات لمستحقيها بحسب أولوية التقديم، وأن آخر موعد للاستفادة من الإعفاء من كامل الغرامات للطلبات التي يجري تقديمها للجنة التسويات والمصالحة سيكون في نهاية شباط المقبل.وذكرت الدائرة مكلفي ضريبة الدخل بأن مجموع إعفاءات الأسرة عن الدخل المتحقق خلال عام 2020 يبلغ 23 الف دينار، منها الإعفاء الشخصي للمكلف بقيمة 9 آلاف دينار، بالإضافة إلى الف دينار بدل النفقات المتعلقة بالعلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة والمكلف المعيل 18 الف دينار، والف دينار للزوجة، وثلاثة آلاف دينار لثلاثة أبناء على ألا تتجاوز نفقة الأبن الواحد ألف دينار.ونبهت الدائرة إلى أنه في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الأزواج أو في حال قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم عن 23 الف دينار.ولفتت إلى أن القانون رتب منح إعفاء خاص لكل شخص معاق في الأسرة من المعالين بواقع 2000 دينار يضاف للإعفاءات الشخصية والإعالة ونفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة التي تضمنها القانون، كما رتب القانون منح اعفاء بواقع 2000 دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة مهما بلغ عدد الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط. بترا
عمان- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2020 إلكترونيا، وتعبئتها بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الواقعية وأنشطة أعمالهم خلال العام المنصرم.