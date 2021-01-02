الضريبة تدعو لتقديم إقرارات الدخل للسنة 2020 إلكترونيا‏

عمان- الغد- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السادة المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن ‏عام ‏‏2020 الكترونيا ومراعاة أن يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية ‏والصحيحة ‏التي ‏تعبر عن ‏دخولهم الواقعية والحقيقية التي تعبر عن أنشطة أعمالهم ‏خلال ‏العام ‏‏2020‏‎.‎

ويذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بتحديث اقرارات ضريبة الدخل ‏الخاصة ‏بالسنة المالية 2020 ووضعتها على موقعها الالكتروني وعلى برنامج الحكومة ‏الالكترونية ‏لجميع فئات المكلفين من مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية من خلال ‏الرابط الالكتروني‎ .‎ ‎www.istd.gov.jo ‎

واشارت إلى انه تم تحديث الاقرارات لتتوافق مع التعديلات القانونية التي طرأت على قانون ‏ضريبة ‏الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته بخصوص دخول المكلفين المتحققة خلال ‏السنة المالية ‏‏2020‏‎.‎

‏وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة تقديم الاقرارات خلال الفترة القانونية ‏لتقديم ‏الاقرارات ‏عن ‏الدخول المتحققة خلال السنة المالية 2020 اعتبارا من ‏‏1/1/2021 ‏وتستمر ‏لغاية ‏‏30/4/2021 ودعتهم الى ضرورة عدم الانتظار لتقديمها في ‏نهاية الفترة القانونية حيث ستقوم الدائرة بصرف الرديات لمستحقيها حسب اولوية التقديم كما ‏ان اخر موعد للاستفادة من الاعفاء من كامل الغرامات للطلبات التي يتم تقديمها للجنة ‏التسويات والمصالحة ينتهي مع نهاية شباط القادم.‏

واشارت الدائرة ان تقديم الإقرارات يتم إلكترونياً على موقع الدائرة عبر ‏الرابط

‎ www.istd.gov.jo‎‏ ‏من خلال ايقونة الخدمات الإلكترونية على الصفحة ‏الرئيسة ‏للموقع ‏ودفع المبالغ ‏المعلنة في هذه الإقرارات وتحويلها إلى الدائرة إلكترونياً ‏بواسطة ‏وسائل ‏الدفع الإلكتروني.‏

كما تذكِّر مكلفي ضريبة الدخل بأن مجموع اعفاءات الاسرة عن الدخل المتحقق خلال عام ‏‏2020 يبلغ ‏23 ‏الف دينار منها الاعفاء الشخصي ‏للمكلف 9 آلاف دينار بالإضافة الى الف ‏دينار بدل النفقات المتعلقة بالعلاج والتعليم والإيجار وفوائد ‏قروض الإسكان والمرابحة ‏والمكلف المعيل 18 الف دينار والف دينار للزوجة وثلاثة آلاف دينار لثلاثة أبناء على أن لا ‏تتجاوز ‏نفقة ‏الأبن ‏الواحد عن ألف دينار‏‏.‏

واوضحت الدائرة انه في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل ‏الأزواج ‏أو ‏في حال قرارات التقدير ‏المشتركة أو المنفصلة لهم لا يجوز أن يتجاوز ‏الإعفاء المسموح ‏به ‏للمكلف ولمن يعيلهم عن (23000) دينار.‏

واوضحت الدائرة أن القانون رتب منح إعفاء خاص لكل شخص معاق في الاسرة من ‏المعالين بواقع 2000 دينار يتم إضافته ‏للإعفاءات الشخصية والإعالة ونفقات العلاج ‏والتعليم ‏والإيجار وفوائد قروض ‏الإسكان والمرابحة التي تضمنها القانون حيث رتب القانون ‏منح ‏اعفاء بواقع 2000 دينار ‏لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة مهما بلغ ‏عدد ‏الاشخاص الذين تنطبق ‏عليهم الشروط.‏