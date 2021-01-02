الضريبة تدعو لتقديم إقرارات الدخل للسنة 2020 إلكترونيا‏

عمان- الغد- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السادة المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2020 الكترونيا ومراعاة أن يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الواقعية والحقيقية التي تعبر عن أنشطة أعمالهم خلال العام 2020.
ويذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بتحديث اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالسنة المالية 2020 ووضعتها على موقعها الالكتروني وعلى برنامج الحكومة الالكترونية لجميع فئات المكلفين من مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية من خلال الرابط الالكتروني . www.istd.gov.jo
واشارت إلى انه تم تحديث الاقرارات لتتوافق مع التعديلات القانونية التي طرأت على قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته بخصوص دخول المكلفين المتحققة خلال السنة المالية 2020.
وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة تقديم الاقرارات خلال الفترة القانونية لتقديم الاقرارات عن الدخول المتحققة خلال السنة المالية 2020 اعتبارا من 1/1/2021 وتستمر لغاية 30/4/2021 ودعتهم الى ضرورة عدم الانتظار لتقديمها في نهاية الفترة القانونية حيث ستقوم الدائرة بصرف الرديات لمستحقيها حسب اولوية التقديم كما ان اخر موعد للاستفادة من الاعفاء من كامل الغرامات للطلبات التي يتم تقديمها للجنة التسويات والمصالحة ينتهي مع نهاية شباط القادم.
واشارت الدائرة ان تقديم الإقرارات يتم إلكترونياً على موقع الدائرة عبر الرابط
www.istd.gov.jo من خلال ايقونة الخدمات الإلكترونية على الصفحة الرئيسة للموقع ودفع المبالغ المعلنة في هذه الإقرارات وتحويلها إلى الدائرة إلكترونياً بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني.
كما تذكِّر مكلفي ضريبة الدخل بأن مجموع اعفاءات الاسرة عن الدخل المتحقق خلال عام 2020 يبلغ 23 الف دينار منها الاعفاء الشخصي للمكلف 9 آلاف دينار بالإضافة الى الف دينار بدل النفقات المتعلقة بالعلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة والمكلف المعيل 18 الف دينار والف دينار للزوجة وثلاثة آلاف دينار لثلاثة أبناء على أن لا تتجاوز نفقة الأبن الواحد عن ألف دينار.
واوضحت الدائرة انه في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الأزواج أو في حال قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم عن (23000) دينار.
واوضحت الدائرة أن القانون رتب منح إعفاء خاص لكل شخص معاق في الاسرة من المعالين بواقع 2000 دينار يتم إضافته للإعفاءات الشخصية والإعالة ونفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة التي تضمنها القانون حيث رتب القانون منح اعفاء بواقع 2000 دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة مهما بلغ عدد الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط.