“الضريبة” تدعو لتقديم إقرارات الدخل للسنة 2019

عمان-الغد- اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انها قامت بتحديث اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالسنة المالية 2019 ووضعتها على موقعها الالكتروني وعلى برنامج الحكومة الالكترونية لجميع فئات المكلفين من مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية على الرابط http://www.istd.gov.jo/Arabic/All/Returns.aspx.

حيث تم تحديث الاقرارات لتتوافق مع التعديلات القانونية التي طرأت على قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 بخصوص دخول المكلفين المتحققة خلال السنة المالية 2019.

وشملت نماذج اقرارات ضريبة الدخل المتعلقة بكافة الفئات لموظفين (المستخدمين) والافراد و الشركات بما فيها الشركات المالية (البنوك وشركات التامين واعادة التامين والشركات المالية والوساطة المالية والانشطة التمويلية) والشركات الاخرى للنشاط الصناعي والتجاري والعقاري والمقاولات والخدمات وغيرها.

كما تم تحديث نماذج اقرار ضريبة الدخل الخاصة بالمكلفين المسجلين في المناطق التنموية/ هيئة الاستثمار للأنشطة المرخص ممارستها داخل المناطق التنموية و استحداث نموذج للمكلفين المسجلين في اقليم البترا.

وتدعو الدائرة المكلفين لتقديم الاقرارات خلال الفترة القانونية لتقديم الاقرارات عن الدخول المتحققة خلال السنة المالية 2019 اعتبارا من 1/1/2020 وتستمر لغاية 30/4/2020.