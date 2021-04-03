“الضريبة” تدعو لتقديم إقرارات دخل 2020 إلكترونيا

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عمان- الغد- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن ‏ دخولهم ‏المتحققة خلال العام الماضي ‏‏2020 الكترونيا‎ ‎وضرورة مراعاة تعبئة الإقرارات بالمعلومات ‏الواقعية ‏والصحيحة ‏التي ‏تعبر عن ‏دخولهم الواقعية والحقيقية خلال عام 2020.‏‎‏ ‏

وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة عدم التأخر في تقديم الاقرارات والانتظار حتى نهاية الفترة ‏القانونية لتقديمها.‏

واوضحت الدائرة انه بإمكان المكلفين الحصول خدمة التسجيل واصدار رقم ضريبي الكترونياً ‏للمستخدمين والافراد ‏والشركات دون الحاجة الى مراجعة الدائرة.‏

واشارت انه بامكان المكلفين الذين يحملون ارقام ضريبية من غير المشتركين ‏بخدمات ‏الحكومة الالكترونية الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على ‏خدمات الدائرة ‏الكترونيا دون مراجعة الدائرة وذلك من خلال الدخول الى موقع الدائرة ‏الالكتروني ‏www.istd.gov.jo‏ ثم اختيار ايقونة الخدمات الالكترونية وبعد ذلك يتم اختيار ‏عنوان ‏مستخدم جديد وبإمكان المكلف ادخال اسم المستخدم الذي يمثل الرقم الضريبي واكمال ‏باقي ‏الخطوات للحصول على كلمة السر الذي تمكنهم من تقديم الاقرار الكترونيا والحصول ‏على كافة الخدمات الالكترونية ‏التي تقدمها الدائرة.‏

كما انه بإمكان أي مكلف في حال فقدان او نسيان كلمة السر الخاصة به استرجاعها ‏الكترونيا ‏دون الحاجة الى مراجعة الدائرة وضمن اجراءات آمنة تضمن التأكد من شخصية ‏المكلف وتحافظ ‏على سرية المعلومات للمكلفين.‏