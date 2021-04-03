“الضريبة” تدعو لتقديم إقرارات دخل 2020 إلكترونيا

عمان- الغد- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن دخولهم المتحققة خلال العام الماضي 2020 الكترونيا وضرورة مراعاة تعبئة الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الواقعية والحقيقية خلال عام 2020.
وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة عدم التأخر في تقديم الاقرارات والانتظار حتى نهاية الفترة القانونية لتقديمها.
واوضحت الدائرة انه بإمكان المكلفين الحصول خدمة التسجيل واصدار رقم ضريبي الكترونياً للمستخدمين والافراد والشركات دون الحاجة الى مراجعة الدائرة.
واشارت انه بامكان المكلفين الذين يحملون ارقام ضريبية من غير المشتركين بخدمات الحكومة الالكترونية الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة الكترونيا دون مراجعة الدائرة وذلك من خلال الدخول الى موقع الدائرة الالكتروني www.istd.gov.jo ثم اختيار ايقونة الخدمات الالكترونية وبعد ذلك يتم اختيار عنوان مستخدم جديد وبإمكان المكلف ادخال اسم المستخدم الذي يمثل الرقم الضريبي واكمال باقي الخطوات للحصول على كلمة السر الذي تمكنهم من تقديم الاقرار الكترونيا والحصول على كافة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الدائرة.
كما انه بإمكان أي مكلف في حال فقدان او نسيان كلمة السر الخاصة به استرجاعها الكترونيا دون الحاجة الى مراجعة الدائرة وضمن اجراءات آمنة تضمن التأكد من شخصية المكلف وتحافظ على سرية المعلومات للمكلفين.