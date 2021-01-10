الضريبة تدعو لتقديم اقرارات الدخل الكترونياً

عمان- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين كافة، لمراعاة تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن ‏عام دخولهم المتحققة خلال عام ‏‏2020 الكترونيا.

وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الأحد، انه بإمكان المكلفين الذين يحملون ارقاما ضريبية من غير المشتركين بخدمات ‏الحكومة الالكترونية، الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة الكترونيا، بدون مراجعة الدائرة، وذلك من خلال الدخول الى موقعها الالكتروني، ثم اختيار ايقونة الخدمات الالكترونية واختيار عنوان ‏مستخدم جديد.

واضافت انه بإمكان المكلف ادخال اسم المستخدم الذي يمثل الرقم الضريبي، واكمال باقي ‏الخطوات للحصول على كلمة السر التي تمكنهم من تقديم الاقرار إلكترونيا والحصول على كافة الخدمات ‏التي تقدمها الدائرة الكترونيا، وضمن اجراءات محكمة وآمنة تضمن التأكد من شخصية المكلف وتحافظ ‏على سرية المعلومات للمكلفين.‏وقامت الدائرة بتحديث اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالسنة المالية 2020 ‏ووضعتها على موقعها الالكتروني على برنامج الحكومة الالكترونية لجميع فئات المكلفين من ‏مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية، ‏لتتوافق مع التعديلات القانونية التي طرأت على قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة ‏‏2014 بخصوص دخول المكلفين المتحققة خلال السنة المالية2020.‏ودعت الدائرة المكلفين الى تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية ‏والصحيحة ‏التي ‏تعبر عن ‏دخولهم الواقعية والحقيقية، مشيرة الى انه اتاحت خدمة التسجيل واصدار رقم ضريبي الكترونياً للمستخدمين والافراد ‏والشركات.-(بترا)