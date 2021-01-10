“الضريبة” تدعو لتقديم اقرارات الدخل الكترونياً

عمان- الغد- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين كافة لمراعاة تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن ‏عام دخولهم المتحققة خلال عام ‏‏2020 الكترونيا.

وقالت بإمكان المكلفين الذين يحملون أرقاما ضريبية من غير المشتركين بخدمات ‏الحكومة الالكترونية الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة ‏الكترونيا دون مراجعة الدائرة وذلك من خلال الدخول الى موقع الدائرة الالكتروني ثم اختيار ايقونة الخدمات الالكترونية وبعد ذلك يتم اختيار عنوان ‏مستخدم جديد، وبإمكان المكلف ادخال اسم المستخدم الذي يمثل الرقم الضريبي واكمال باقي ‏الخطوات للحصول على كلمة السر الذي تمكنهم من تقديم الإقرار الكترونيا والحصول على كافة الخدمات الالكترونية ‏التي تقدمها الدائرة وضمن إجراءات محكمة وآمنة تضمن التأكد من شخصية المكلف وتحافظ ‏على سرية المعلومات للمكلفين.‏

وبينت انه بإمكان المكلفين في حال فقدان او نسيان كلمة السر الخاصة بهم لاستخدام ‏الخدمات الالكترونية التي توفرها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لهم من استرجاعها الكترونيا ‏دون الحاجة الى مراجعة الدائرة وضمن إجراءات آمنة.‏

وقامت الدائرة بتحديث اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالسنة المالية 2020 ‏ووضعتها على موقعها الالكتروني على برنامج الحكومة الالكترونية لجميع فئات المكلفين من ‏مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية وتم تحديثها ‏لتتوافق مع التعديلات القانونية التي طرأت على قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة ‏‏2014 بخصوص دخول المكلفين المتحققة خلال السنة المالية 2020.‏

ودعت الدائرة المكلفين الى مراعاة أن يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية ‏والصحيحة ‏التي ‏تعبر عن ‏دخولهم الواقعية والحقيقية .‏‎‏ ‏

ويذكر ان الدائرة اتاحت خدمة التسجيل وإصدار رقم ضريبي الكترونياً للمستخدمين والافراد ‏والشركات ضمن منظومة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الدائرة لمكلفيها من خلال موقعها ‏الالكتروني ويأتي هذا الاجراء للتسهيل على المواطنين عناء المراجعة الشخصية لمديريات الدائرة ‏ومراكزها.‏