“الضريبة” تدعو لتقديم اقرارات الدخل الكترونياً

عمان- الغد- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين كافة لمراعاة تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام دخولهم المتحققة خلال عام 2020 الكترونيا.
وقالت بإمكان المكلفين الذين يحملون أرقاما ضريبية من غير المشتركين بخدمات الحكومة الالكترونية الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة الكترونيا دون مراجعة الدائرة وذلك من خلال الدخول الى موقع الدائرة الالكتروني ثم اختيار ايقونة الخدمات الالكترونية وبعد ذلك يتم اختيار عنوان مستخدم جديد، وبإمكان المكلف ادخال اسم المستخدم الذي يمثل الرقم الضريبي واكمال باقي الخطوات للحصول على كلمة السر الذي تمكنهم من تقديم الإقرار الكترونيا والحصول على كافة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الدائرة وضمن إجراءات محكمة وآمنة تضمن التأكد من شخصية المكلف وتحافظ على سرية المعلومات للمكلفين.
وبينت انه بإمكان المكلفين في حال فقدان او نسيان كلمة السر الخاصة بهم لاستخدام الخدمات الالكترونية التي توفرها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لهم من استرجاعها الكترونيا دون الحاجة الى مراجعة الدائرة وضمن إجراءات آمنة.
وقامت الدائرة بتحديث اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالسنة المالية 2020 ووضعتها على موقعها الالكتروني على برنامج الحكومة الالكترونية لجميع فئات المكلفين من مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية وتم تحديثها لتتوافق مع التعديلات القانونية التي طرأت على قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 بخصوص دخول المكلفين المتحققة خلال السنة المالية 2020.
ودعت الدائرة المكلفين الى مراعاة أن يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الواقعية والحقيقية .
ويذكر ان الدائرة اتاحت خدمة التسجيل وإصدار رقم ضريبي الكترونياً للمستخدمين والافراد والشركات ضمن منظومة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الدائرة لمكلفيها من خلال موقعها الالكتروني ويأتي هذا الاجراء للتسهيل على المواطنين عناء المراجعة الشخصية لمديريات الدائرة ومراكزها.