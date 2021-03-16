“الضريبة” تدعو للتعامل معها عن بعد

عمان- الغد- دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي المكلفين والمراجعين للحصول على خدمات الدائرة الكترونيا دون الحاجة للوصول الى مكاتب الدائرة او مراجعتها خاصة وان الدائرة قامت بتوفير جميع الخدمات للحصول عليها من خلال موقعها الالكتروني..

وتأتي هذه الدعوة للتسهيل والتخفيف على المكلفين في الوقت والجهد وحفاظا على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

وأشار أبو علي إلى أن “دائرة ضريبة الدخل عملت جاهدة خلال عام 2020، على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها أي مكلف إلكترونياً بما فيها الطلبات والمراجعات اليومية؛ لتمكين الجميع من إنجاز معاملاتهم عن بُعد دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة ومواجهة الموظفين، وللتسهيل والتخفيف عليهم في الوقت والجهد، وللحفاظ على التباعد الاجتماعي لضمان سلامتهم وصحتهم في ظل الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا”.

ودائرة ضريبة الدخل “قامت بتمكين المكلفين الذين يحملون أرقاما ضريبية من غير المشتركين بخدمات ‏الحكومة الإلكترونية، الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة إلكترونيا، دون مراجعة مكاتب الدائرة وذلك من خلال موقع الدائرة الإلكتروني”، وفق أبو علي.

كما وأتاحت الدائرة “لأي مكلف في حال فقدان أو نسيان كلمة السر الخاصة به استرجاعها والحصول عليها إلكترونيا ‏دون الحاجة إلى المراجعة شخصيا”.

وأشارت إلى أن “الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الدائرة للمكلفين تختصر الكثير من الإجراءات والوقت والجهد والمال على المشتركين وخاصة في هذه الظروف الصحية التي يشهدها العالم وتشهدها المملكة، حيث توفر الدائرة خدماتها الكترونيا لتمكين المكلفين والمراجعين من إنجاز معاملاتهم عن بُعد”.

وتمثلت الخدمات التي وفرتها الدائرة إلكترونيا بما يلي: “التسجيل الإلكتروني، والحصول على رقم ضريبي لضريبة الدخل لأول مرة، وكذلك تقديم طلب التسجيل في ضريبة المبيعات، إضافة إلى استخراج الرقم السري لأول مرة، أو إعادة إصدار الرقم السري في حال فقدانه أو نسيانه، وتعديل البيانات الشخصية والمالية، واستخراج شهادة بالرقم الضريبي”.

فضلا عن “تقديم إقرارات ضريبة الدخل بكافة أشكالها، وتقديم إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة والعامة وتحميل المرفقات بعد إرسال الإقرار ضمن الخدمات الإلكترونية، إضافة الى طلب تعديل إقرار ضريبة الدخل، وتعديل إقرار ضريبة المبيعات، واستخراج بيان الضرائب دخل ومبيعات والاقتطاعات للموظفين والدفع الإلكتروني لضريبتي الدخل والمبيعات بكافة أشكالها، وتقديم طلب التقسيط في حال عدم المقدرة على الدفع النقدي.

وكذلك، “تقديم طلب الرد الضريبي في حال استحقاق مبالغ رد ضريبي للمكلف، وتمكين المكلفين من استخراج بيان ضرائب تفصيلي لضريبة الدخل، مع إمكانية استخراج بيان ضرائب لرصيد المساهمة الوطنية، والحصول على براءة الذمة، وأيضا التحقق من براءة الذمة الإلكترونية الصادرة عن الدائرة”.

ويضاف إلى ذلك، “تقديم الاعتراضات على قرارات التدقيق لضريبتي الدخل والمبيعات، وكذلك تقديم نموذج التسوية والمصالحة للقضايا الضريبية العالقة بين الدائرة والمكلفين، إضافة إلى تقديم طلب الانضمام إلى عضوية القائمة الذهبية والحصول على قائمة بأسماء المشاركين في القائمة الذهبية، وكذلك التقدم بطلبات للحصول على حوافز الأنشطة الصناعية؛ لتشجيع الصناعة الوطنية، إضافة إلى تقديم طلب رفع سقف الاستيراد، وتقديم طلب تفعيل الرقم الضريبي، وكذلك تقديم طلب فك الحجز”.

و”إمكانية إرفاق كشف أسماء وعناوين المحاسب القانوني، وتحميل وإدخال ومعاينة قسائم المعلومات، إضافة إلى اقتطاعات الموظفين (شهري وسنوي)، وكذلك الاقتطاعات الأخرى، وعرض أقساط الدخل والمبيعات إن وجدت”.

ويمكن للمكلفين، “الاتصال والتواصل مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من خلال هاتف مركز الاتصال الضريبي على الأرقام 4624577 – 06، أو واتساب رقم 0798818810 او على البريد الالكتروني للدائرة في حال حاجتهم لأي مساعدة يتطلب الحصول عليها [email protected] .