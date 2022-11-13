الضريبة تسلم سيارة كيا سبورتيج لفائزة بجوائز فواتيري

أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إنهاء إجراءات تسليم الجائزة العينية الأولى لتطبيق فواتيري، وهي سيارة كيا سبورتيج موديل 2023 والتي فازت بها ريمه يعقوب إسحق عبد اللطيف.

وكانت الدائرة قد سلّمت الجائزة النقدية الأولى وقيمتها 25 ألف دينار للفائز بها فهمي يوسف فهمي أبو إرشيد، والجائزة النقدية الثانية النقدية وقيمتها 5 آلاف دينار للفائز إبراهيم محمد خلف الرفاعي، والجائزة النقدية الثالثة وقيمتها 5 آلاف دينار للفائز أحمد حكام شريف برغوث.

ويذكر أن السحب جرى إلكترونيا بإشراف لجنة مختصة تم تشكيلها لهذه الغاية وقامت الدائرة بوضع أسماء الفائزين بالجوائز على موقعها الإلكتروني https://www.istd.gov.jo.

وجاء إطلاق تطبيق فواتيري لغايات نشر ثقافة طلب الفاتورة، وتحفيز المُكلّفين المُلزَمين على إصدار الفاتورة، وتأكيد أهمية الفاتورة للمشترين ومتلقّي الخدمة ولتحقيق العدالة الضريبية.

علما بأن عملية تحميل فواتير السلع والخدمات على تطبيق فواتيري مستمرة بشكل متواصل، حيث سيكون هناك سحب آخر للجوائز على الفواتير التي يتم تحميلها على التطبيق لاحقا.

ويمكن تحميل تطبيق فواتيري على الهواتف النقالة من Google play أو من Store App، وذلك عن طريق استخدام كلمة “فواتيري” أو “Fawateery”، وبعد تنزيل التطبيق يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد.

ويذكر أنه تم تسليم الجوائز لغالبية الأشخاص الذين فازوا بها من جميع أنحاء المملكة بعد أن قامت الدائرة بنشر أسماء الفائزين على موقعها باستثناء عدد قليل يطلب منهم التنسيق مع مدير الفوترة عبدالله صلاح على هاتف رقم 0799056779 بخصوص تسليم الجوائز لهم.