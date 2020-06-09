“الضريبة” تطالب الشركات والمنشآت بتوريد الاقتطاعات

عمان – طالبت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الشركات والمنشآت التي لم تورد لغاية الآن الاقتطاعات الضريبية خلافاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وتعليمات اقتطاع الضريبة وتوريدها خلال الشهر التالي لاقتطاعها، ضرورة سرعة توريد الاقتطاعات من الرواتب وبدل الخدمات والدفعات لغير المقيم تجنباً للإيرادات القانونية المنصوص عليها في احكام قانون ضريبة الدخل على المكلفين غير الملتزمين.

وقال الدائرة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن أحكام المادة (3/ج) من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل وتعديلاتها رقم 2 لسنة 2019 تضمنت أن يتم توريد المبالغ المقتطعة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه المادة باعتبارها دفعة على حساب الضريبة المستحقة على المكلف.

وأضافت “كما توجب احكام المادة (6/ب/1) من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل وتعديلاتها رقم 2 لسنة 2019 على صاحب العمل من القطاع الخاص او القطاع العام بأن يزود الدائرة خلال الشهر التالي الذي يلي نهاية كل شهر بكشف يتضمن أسماء موظفيه ورواتبهم وأجورهم والضريبة المقتطعة عنها خلال الشهر المنتهي.

ودعت دائرة الضريبة مسؤولي الشؤون المالية والموظفين في الشركات والمنشآت التي لديها اقتطاعات من الرواتب وبدل الخدمات واي دفعات اخرى إلى إرسال كشوفات الموظفين الشهرية والاقتطاعات الأخرى إلكترونياً من خلال خدمات الحكومة الإلكترونية على موقع الدائرة ISTD.GOV.JO .

وقدمت الدائرة الشكر للشركات والمنشآت التي التزمت بتوريد الاقتطاعات الضريبية خلال الشهر التالي لاقتطاعاتها ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

–(بترا)