“الضريبة” تنهي 30 طلبا بين تسوية ومصالحة

عمان- انهت لجنة التسويات والمصالحات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 30 طلب تسوية ومصالحة من المكلفين والشركات.

وذكر بيان صحفي صادر عن الضريبة اليوم الاربعاء، إن اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء، الذي أعلن عن الآلية التنفيذية لعملها في الحزمة الخامسة للحكومة للتحفيز الاقتصادي والمخصصة للخدمات الإلكترونية وتحسين بيئة العمل، تلقت ما يزيد عن 50 طلب تسوية ومصالحة من المكلفين والشركات.

وحثت الدائرة المكلفين الذين لديهم قضايا عالقة معها لتقديم طلبات تسوية ومصالحة الى اللجنة المختصة من خلال الموقع الالكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لإنهاء الخلاف وتسديد الضريبة المستحقة عليهم حسب الاصول، ودون أن يترتب عليهم أي رسوم أو بدلات مقابل هذه التسوية والمصالحة.

يذكر أن لجنة التسويات والمصالحات لحل مشاكل المكلفين العالقة لدى الدائرة تضم قاضيا متخصصا من المحكمة في الشؤون الضريبية ومدير مديرية القضايا الضريبية في الدائرة ومحاميا ذا خبرة واختصاص في الضريبة. –(بترا)