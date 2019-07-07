الضريبة: رقم واتسآب وإيميل للاستفسارات حول الفوترة

عمان- الغد- أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، عن تخصيص رقم على تطبيق الواتسآب وبريد إلكتروني (إيميل) لتلقي استفسارات ومقترحات وملاحظات المكلفين حول نظام الفوترة.

وأشارت الدائرة في بيان صحفي وصل “الغد” نسخة منه إلى أن الرقم الخاص في تطبيق الواتسآب: (0798818810)، والإيميل: ([email protected]).

وقال البيان إنه بإمكان السادة المكلفين توجيه أسئلتهم واستفساراتهم وطلب أي مساعدة حول نظام الفوترة من خلال هاتف الواتسآب والبريد الإلكتروني المذكورين أعلاه.

وأضاف أنه تم تخصيص فريق دعم مساند للرد على كافة الاستفسارات والملاحظات ومتابعتها ، مشيرة إلى أنه سيستمر التواصل عبر التطبيق والبريد الإلكتروني على مدار الساعة.