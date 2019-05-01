أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

‘‘الضريبة‘‘ مستمرة باستقبال طلبات الدعم النقدي وصرفه للمستحقين

منذ ساعة واحدة
الضريبة
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -(ارشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات استمرار تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي عبر الموقع الإلكتروني “دعمك” حتى 22 الشهر الحالي، لإتاحة المجال لأرباب الأسر لتقديم طلباتهم للحصول على الدعم النقدي.
وقال مساعد مدير عام الضريبة، موسى الطراونة، إنه سيتم الأسبوع المقبل استكمال صرف الدعم النقدي لأرباب الأسر في القطاع الخاص الذين تنتهي أرقامهم الوطنية بالرقمين تسعة وصفر.
وبين أن الدائرة مستمرة بصرف الدعم النقدي لأرباب الأسر الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق في القطاعين العام والخاص وستواصل قبول الاعتراضات من خلال موقع دعمك الالكتروني من أرباب الأسر والنظر بها ومعالجتها اولاً بأول.
وأكد أن الدائرة ستواصل إرسال الرسائل الخلوية يومياً لأرباب الأسر الذين انطبقت عليهم أسس وشروط الدعم النقدي لإبلاغهم بالتوجه لأحد فروع بنك الإسكان أو البنك الإسلامي الأردني أو البنك الأردني الكويتي لاستلام مستحقاتهم.
وأوضحت أنه بإمكان جميع أرباب الأسر الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني (دعمك) عن استحقاقهم للدعم النقدي أو إذا تم رفض الطلب وبيان أسباب الرفض من خلال إدخال الرقم الوطني ورقم القيد المدني فقط. – (بترا)

مقالات ذات صلة

وفاتان و7 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي – صور

منذ ساعتين

الملك يحيي بناة الوطن بشتى ميادين العمل بمناسبة يوم العمال

منذ ساعتين

الملك يوجه رسالة إلى مدير المخابرات الجديد

منذ ساعتين

الخليفات رئيسا لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية

منذ ساعتين

السوق مغلق المؤشر 1790.78 1.14%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock