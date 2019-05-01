‘‘الضريبة‘‘ مستمرة باستقبال طلبات الدعم النقدي وصرفه للمستحقين

عمان – أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات استمرار تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي عبر الموقع الإلكتروني “دعمك” حتى 22 الشهر الحالي، لإتاحة المجال لأرباب الأسر لتقديم طلباتهم للحصول على الدعم النقدي.

وقال مساعد مدير عام الضريبة، موسى الطراونة، إنه سيتم الأسبوع المقبل استكمال صرف الدعم النقدي لأرباب الأسر في القطاع الخاص الذين تنتهي أرقامهم الوطنية بالرقمين تسعة وصفر.

وبين أن الدائرة مستمرة بصرف الدعم النقدي لأرباب الأسر الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق في القطاعين العام والخاص وستواصل قبول الاعتراضات من خلال موقع دعمك الالكتروني من أرباب الأسر والنظر بها ومعالجتها اولاً بأول.

وأكد أن الدائرة ستواصل إرسال الرسائل الخلوية يومياً لأرباب الأسر الذين انطبقت عليهم أسس وشروط الدعم النقدي لإبلاغهم بالتوجه لأحد فروع بنك الإسكان أو البنك الإسلامي الأردني أو البنك الأردني الكويتي لاستلام مستحقاتهم.

وأوضحت أنه بإمكان جميع أرباب الأسر الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني (دعمك) عن استحقاقهم للدعم النقدي أو إذا تم رفض الطلب وبيان أسباب الرفض من خلال إدخال الرقم الوطني ورقم القيد المدني فقط. – (بترا)