الضغط النفسي.. هكذا يؤثر على الوزن

عمان- يمكن للضغط النفسي أن يكون له تأثير كبير على وزنك، وفي بعض الأحيان قد يؤدي إلى فقدانه، وفي أحيان أخرى يؤدي إلى حدوث زيادة كبيرة به. فحدوث طلاق أو فقدان شخص عزيز أو الإصابة بأزمة صحية قد تقود إلى تغيرات في الوزن، وهذا بحسب موقع “www.verywellmind.com”.

لماذا يحدث تغير في الوزن؟

تؤدي الأحداث المسببة للضغط النفسي إلى حدوث تغير في عادات الشخص، فمن يمرون بأوقات عصيبة قد يفقدون الشهية ويتغيبون عن بعض الوجبات. أما الضغط النفسي المزمن فقد يزيد الشهية ويزيد النهمة للأطعمة غير الصحية. فتدريجيا، وخلال أشهر قليلة، يتراكم الوزن ويزداد.

ويذكر أن تغيرات الوزن قد تحدث أيضا نتيجة للتغيرات الهرمونية التي يسببها الضغط النفسي، فقد ارتبطت استجابات الجسم للضغط النفسي بتغيرات عديدة منها تغيرات استقلابية وأخرى في تخزين الدهون.

عادات غذائية يسببها الضغط النفسي

تؤدي المستويات العالية من الضغط النفسي إلى تغيرات سلوكية أيضا ترتبط بزيادة الوزن، وآتيا بعض منها:

– تناول الأطعمة عالية الدهون والسكريات، فمن لديهم ضغط نفسي مزمن يصابون بالنهمة للأطعمة الدسمة والحلوة والمالحة أيضا. من ذلك الحلوى والأطعمة المعالجة وغيرها من الأطعمة التي ليست جيدة للصحة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

– تناول الطعام العاطفي، فزيادة مستويات الكورتيزول لا تجعل النهم للأطعمة غير الصحية يزداد فحسب، وإنما أيضا تسبب زيادة تناول الطعام أكثر من المعتاد. فقد يجد الشخص نفسه يتناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر كونها تساعد بعض الأشخاص على التخفيف المؤقت مما يشعرون به من ضغط نفسي.

– نسيان شرب الماء، فقد يؤدي الانشغال بالسبب وراء مشاكل الحياة إلى نسيان الكثير من العادات الصحية، منها شرب الماء. ومن السهل الخلط بين الشعور بالعطش والشعور بالجوع، مما يجعل الشخص يتناول المزيد من الطعام بدلا من شرب كميات كافية من الماء.

كيف تكسر هذه العادات

لحسن الحظ، هناك بعض الخطوات التي من الممكن اتخاذها للحد من تغيرات الوزن الناجمة عن الضغط النفسي، منها الآتي:

– جعل ممارسة التمارين الرياضية من الأولويات، فهي تعد عنصرا أساسيا في التقليل من الشعور بالضغط النفسي والسيطرة على الوزن. فهي تساعد على التعامل مع العنصرين معا، سواء كانت بممارسة المشي السريع على سبيل المثال أو بالذهاب للنوادي الرياضية، فما يهم هو إدخالها في النظام اليومي.

– التفكير قبل الأكل، فهذا يساعد على السيطرة على تناول الطعام، وقد وجدت مراجعة لبعض الدراسات أن من يقومون بكتابة ما يتناولونه من طعام كانوا أقدر على السيطرة على أوزانهم.

– إدخال أساليب السيطرة على الضغط النفسي إلى النظام اليومي، وتتضمن هذه الأساليب ممارسة التأمل وقراءة الكتب، فهي تقلل من مستويات الكورتيزول وتساعد على السيطرة على الوزن.

ليما علي عبد

مترجمة طبية

وكاتبة محتوى طبي

[email protected]