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الضمان: أكثر من 362 مليون لـ15047 اتفاقية تقسيط جديدة ومجدولة مع المنشآت المدينة

منذ 6 دقائق
مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي في عمان-(تصوير: ساهر قدارة)

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عمان- الغد- أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن (362) مليون و (329) ألف دينار المبلغ الإجمالي لــ (15047) اتفاقية تقسيط جديدة ومجدولة أبُرمت مع المنشآت المدينة وفقاً لأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها.

وأكدت المؤسسة على كافة المنشآت بضرورة متابعة أي مستجدات من قرارات أو بلاغات تصدر عنها بخصوص تقسيط المبالغ المدينة والتي تتضمن عادةً إعفاءات وتسهيلات في تقسيط هذه المبالغ.

وأضافت المؤسسة بأن المنشآت التي أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها عن الأشهر آذار ونيسان وأيار من العام الماضي 2020 وصل عددها إلى (4971) منشأة وبمبلغ إجمالي بلغ (16) مليون دينار.

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