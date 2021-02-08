“الضمان”: إعفاءات من الفوائد والغرامات بنسبة 50% للمنشآت والأفراد المدينين

عمان – دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جميع الأفراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتّبت عليهم مديونية للمؤسسة الاستفادة من البلاغ رقم 22 لسنة 2021 المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم وإعفائهم من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية بنسبة 50 بالمئة، وذلك عن طلبات التقسيط المقدمة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر كانون الأول الماضي وحتى نهاية شهر حزيران المقبل.

وأفادت المؤسسة في بيان صحافي بأن تقسيط المبالغ المستحقة على المنشآت والأفراد المدينين سيتم بفائدة تقسيط بنسبة 1 بالمئة سنوياً.

وجرى تقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة بموجب أمر الدفاع والبلاغات الصادرة بهذا الخصوص على ألا يتجاوز عدد الأقساط 120 قسطاً، أما المبالغ المدينة التي تبلغ قيمتها 500 ألف دينار فأكثر فيجري تقسيطها على أقساط لا يتجاوز عددها 180 قسطاً. -(بترا)