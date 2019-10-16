الضمان: احتساب كامل راتب تقاعد الشهيد بما يعادل 100%

الكرك – الغد- عزز القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي من حماية أسر شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمنح أسرة المؤمن عليه العسكري الشهيد راتباً يعادل 100 بالمئة من راتبه بتاريخ استشهاده، وأن المؤسسة ستعيد احتساب رواتب 208 شهداء ممن تم احتساب رواتبهم سابقاً على أساس 60 بالمئة من رواتبهم أثناء الخدمة.

وأكّد مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي خلال لقاء مع متقاعدي الضمان والمؤمن عليهم الذين شارفوا على سن التقاعد في محافظة الكرك عُقد في غرفة تجارة الكرك بالتعاون والشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي اعتزاز المؤسسة بكافة متقاعديها وسعيها الدائم للتواصل معهم والاطمئنان على أحوالهم واطْلاعهم على كافة المستجدات على صعيد الضمان.

وأوضح أن القانون المعدل للضمان توسّع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين حيث سيتم تطبيق ذلك على الحالات السابقة وعددها 1100 حالة واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون.

وفيما يتعلق بزيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان، أضاف الصبيحي بأنه اعتباراً من شهر أيار 2020 سيتم توزيع الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بالتساوي على متقاعدي الضمان المستحقين لهذه الزيادة، بحيث يحصل كل متقاعد مستحق على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه، إذ سيحصل صاحب راتب الـ 200 دينار على نفس قيمة الزيادة التي سيحصل عليها صاحب راتب ألـ 2000 دينار.