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الضمان: الأربعاء المقبل موعداً نهائياً لتحديث بيانات ضباط ارتباط المنشآت

منذ 24 دقيقة

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عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي: إن المؤسسة ستضطر آسفة إلى حظر جميع خدماتها عن المنشآت التي لم تقم بتحديث بيانات ضباط ارتباطها بعد انتهاء الفترة التي حددتها المؤسسة سابقاً والتي تنتهي يوم الأربعاء الموافق 31/7/2019.

وبيّن الصبيحي أن على ضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) للحصول على النموذج المعد لهذه الغاية من زاوية النماذج والطلبات، كما بإمكانه أيضاً مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة للحصول على هذا النموذج ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وتفعيله من فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته، منوهاً إلى أن المعلومات المقدمة في النموذج تعتبر إقراراً من ضابط الارتباط على دقتها وصحتها.

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