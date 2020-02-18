“الضمان”: الإيرادات التأمينية في 2019 بلغت مليارا و 804 ملايين دينار

الرمثا- بلغ عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي 242 ألف متقاعد منهم 118 ألف متقاعد مبكر يشكّلون حوالي 49 بالمائة من إجمالي المتقاعدين.

وقال الناطق الإعلامي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي في لقاء حواري حول قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته نظمه مستشفى الملك المؤسس اليوم الثلاثاء ان عدد المشمولين (المؤمّن عليهم) الفعّالين والمتقاعدين المشتركون بالضمان يبلغ مليونا و 333 ألف مؤمن عليه، من ضمنهم 160 ألف مؤمن عليه غير أردني وبنسبة 12 بالمئة من إجمالي المؤمن عليهم.

وبلغت الإيرادات التأمينية للمؤسسة خلال سنة 2019 مليارا و 804 ملايين دينار والنفقات التأمينية مليارا و 236 مليون دينار والفائض التأميني 568 مليونا، مشيرا الى ان فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية بلغت 7ر100 مليون دينار لشهر كانون الثاني الماضي.

وقال الصبيحي إن موجودات الضمان وصلت الى عشرة مليارات و 980 مليون دينار بارتفاع قيمته 790 مليون دينار عن بداية عام 2019 وبنسبة نمو بلغت حوالي 8 بالمائة، فيما بلغ الدخل المتحقق من الاستثمار العام الماضي 559 مليون دينار، مقارنة ب 434 مليون دينار لعام 2018 وبنسبة نمو بلغت 29 بالمئة.

وهدف اللقاء الى التوعية بقوانين الضمان الاجتماعي وقوانين العمل السارية في الاردن وحقوق وواجبات الموظف في ظل قانون العمل والعمال الاردني، وحقوق الموظفين العاملين في المواقع واهم التعديلات على القانون. -(بترا)