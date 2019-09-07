الضمان الاجتماعي ترد على تصريحات نائب نقيب المعلمين

عمان – الغد – اعتبر الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن تصريحات نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة التي قارن فيها راتب المعلم عند تعيينه بالراتب الأساسي لموظف يتم تعيينه في المؤسسة “بعيدة كل البعد عن الصحة”.

وكتب الصبيحي عبر صفحته على موقع فيسبوك، قائلا: “نقيب المعلمين الأستاذ ناصر النواصرة يقول في حلقة تلفزيونية بأن راتب المعلم عند تعيينه 360 ديناراً وهو أقل من الراتب الأساسي لموظف يتم تعيينه في مؤسسة الضمان الاجتماعي.. إذ يقول بأنه يصل إلى 450 ديناراً.”.

وأضاف “يقع النقيب في مطب كبير بسرد معلومة بعيدة كل البعد عن الصحّة.. ربما كان لا يعرف. وهو معلم، أن التعيين في مؤسسة الضمان منذ بداية 2012 يتم وفقاً لسلم الرواتب في نظام الخدمة المدنية”.

وتابع “أريده أن يعلم بأن راتبي الأساسي أنا صاحب الخدمة التي تزيد على (30) عاماً لم يصل بعد إلى الرقم الذي ذكَره”.

وتساءل “ألا يجدر بالنقيب المحترم “المعلّم” أن يتحقق مما يقول؟”.

وزاد “ما كان لصديقنا المرحوم الدكتور أحمد الحجايا أن يقول مثل هذا الكلام العاري تماماً عن الصحة..!

ألا يجدر بالنقيب “المعلّم” أن يقدّم اعتذاره لمؤسسة الضمان وموظفيها”.

وختم “أخيراً وللعلم فقط مؤسسة الضمان وموظفوها لم يكلّفوا خزينة الدولة ديناراً واحداً منذ أن أُنشئت المؤسسة قبل أربعين عاماً ولتاريخه”.