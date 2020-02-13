“الضمان الاجتماعي” تستقبل طلبات السلف التقاعدية

عمان- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن استقبال طلبات السلف التقاعدية.

وقالت في بيان: إنها تستقبل السلف بشقيها السلف التجارية والسلف المبنية على نظام المرابحة الإسلامية للمتقاعدين الأردنيين وحملة الوثائق الأردنية من أبناء قطاع غزة والضفة الغربية، كما تستقبل من أرملة المتقاعد، بمن فيهم المتقاعد الذي أكمل سن الـ (70) عاماً أو تجاوزها شريطة سداد السلفة أو التمويل قبل إكمال سن الــ (75) عاماً وأن لا تتجاوز مدة التقسيط (60) شهراً.

وأكد البيان أهمية أن تنطبق عليهم الشروط والتعليمات لمنح السلف المعتمدة في المؤسسة، وذلك من خلال مراجعة المتقاعد لأي فرع من فروع المؤسسة لتقديم طلب السلفة. -(بترا)