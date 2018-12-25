“الضمان الاجتماعي” تطلق حملة “اسأل عن ضمانك”

عمان- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أصحاب العمل لشمول جميع العاملين لديهم مهما كان عددهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ووفق أجورهم الحقيقية لتغطيتهم بالتأمينات الاجتماعية المطبّقة بموجب هذا القانون؛ مما يضمن لهم الاستفادة من المنافع والرواتب التقاعدية التي تخصّصها المؤسسة.

كما دعت في بيان صادر عن مركزها الإعلامي اليوم الثلاثاء العاملين للتحقق من شمولهم بالضمان خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التحاقهم بالعمل، حيث تلتزم المؤسسة بشمول العاملين غير المؤمن عليهم وبأثر رجعي شريطة إبلاغهم المؤسسة بعدم شمولهم بالضمان خلال المدة المذكورة.

وحذّرت المؤسسة أصحاب العمل من التهرب من شمول العاملين لديهم بالضمان وبفتراتهم وأجورهم الحقيقية مبيّنة أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الضمان، حيث أن قانون الضمان الاجتماعي ألزم كل صاحب عمل لديه منشأة عاملة على أرض المملكة بشمول جميع العاملين لديه من تاريخ التحاقهم بالعمل، وبصرف النظر عن عددهم، دون أي تمييز بسبب الجنس والجنسية، ومهما كانت مدة العقد أو شكله، وأياً كانت طبيعة الأجر، على أن يقوم بشمولهم وفقاً لأجورهم الحقيقية التي يتقاضونها دون زيادة أو نقصان، شريطة ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً وهو (220) ديناراً، وفي جميع الأحوال تعود المؤسسة على المنشأة بكامل مبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

ودعت المؤسسة من خلال حملة (اسأل عن ضمانك ) المؤمن عليهم للتواصل معها من خلال الاتصال بالنافذة الهاتفيّة المجانية على رقم (080022025) من أي هاتف أرضي من داخل المملكة، أو على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة أو خارجها، أو مراجعة مكاتب موظفي خدمة الجمهور في كافة فروع المؤسسة ومكاتبها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

وأضافت أنها أتاحت للمُؤمّن عليهم أيضاً عدداً من القنوات الإلكترونيّة للاستعلام عن فترات اشتراكه ورواتبه المشموله بالضَّمان، وذلك من خلال التسجيل بموقعها الإلكتروني(www.ssc.gov.jo) والدخول على زاوية الخدمات الإلكترونيّة، أو من خلال تطبيقها على الهواتف الذكيّة باسم (الضَّمان الاجتماعي الأردني)، أو زيارة صفحتي المُؤسَّسة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك وتويتر)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).-(بترا)