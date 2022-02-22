“الضمان الاجتماعي” يتسلم 4 جوائز تميز دولية من “الإيسا”

تسلمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء أربع جوائز عالمية بالتميز عن أربعة ممارسات فُضلى خلال احتفالية رسمية نظمتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا) في مقرها الرئيس في مدينة جنيف وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي تعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 شباط 2022.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة خلال مشاركته في تلك الاحتفالية أن فوز مؤسسة الضمان بشهادات التميز والتقدير الدولية يعتبر إنجازاً وطنياً قيّماً على المستوى الدولي والذي يُضاف إلى الإنجازات الوطنية التي حققتها المؤسسة، وأن هذا التميز يأتي نتيجة للجهود المتراكمة التي يبذلها العاملون بالمؤسسة في تقديم أفضل الخدمات المتميزة لجمهورها العزيز.

وبين الرحاحلة أن المؤسسة فازت بجميع الجوائز التي تقدمت بها خلال العام الماضي، حيث حصلت على جائزة مع تقدير خاص من قبل الجمعية لتميز المؤسسة بالتحول الإلكتروني في تقديم خدماتها ومنافعها استجابة لاحتياجات متلقي الخدمة، وعلى جوائز تميز لكل من برنامج رعاية المرتبط بتأمين الأمومة لتمكين المرأة، وتأسيس الفرع الرقمي باعتباره آلية جديدة لمواجهة التحديات، وبرنامج استدامة التشاركي بين الحكومة والمؤسسة المتعلق بدعم استدامة القطاع الخاص.

من ناحيته بيَّن مدير إدارة التعاون الدولي في المؤسسة محمود المعايطة، أنه كان لمؤسسة الضمان دور فاعل واستباقي لمساندة العاملين والمنشآت الاقتصادية في القطاع الخاص في أعقاب جائحة كورونا، حيث استجابة المؤسسة للأزمة آنذاك بشكل سريع لمعالجة التحديات التي نتجت عنها من خلال توفير برامج حماية اجتماعية حديثة وأكثر شمولية وتنفيذها بشكل تدريجي بما يتواءم مع التحديات الاقتصادية والحالة الوبائية بهدف المحافظة على العاملين في سوق العمل واستدامة عمل المنشآت.

وأشار المعايطة بأن قرار لجنة التحكيم الدولية المستقلة بتتويج المؤسسة بتلك الجوائز يأتي في إطار مسابقة جوائز الممارسات الفُضلى لهيئات التأمينات الاجتماعية في إقليم آسيا والباسيفيك التي أطلقتها الجمعية الدولية عام 2021.

ويذكر بأن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، هي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف تضم تحت مظلتها أكثر من (327) هيئة ومؤسسة ضمان وتأمينات اجتماعية في أكثر من (150) دولة حول العالم وتسعى إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات والدراسات الخاصة بالضمان الاجتماعي بين أعضائها وتشرف على إدارة برامج جوائز الممارسات الفُضلى.