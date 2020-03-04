الضمان: الاقتصاد الأردني يتجه نحو التعافي

عمان- الغد- كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي عن مؤشراتها للعام 2019 والتي أظهرت أن الاقتصاد الأردني يتجه نحو التعافي وأن هناك تحسناً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي للعام 2019؛ وذلك حسب ما عكسته بيانات المشتغلين المشمولين بالضمان الاجتماعي بالإضافة إلى أعداد المنشآت المشمولة بأحكام قانونها.

وبيّنت المؤسسة أن أعداد المشتركين إلزامياً بالضمان الاجتماعي ارتفع إلى مليون و (275) ألف مشترك خلال العام 2019 مقارنة مع العام 2018 والذي بلغ فيه عدد المشتركين مليون و (236) ألف مشترك أيّ بمعدّل نمو بلغ (3.2%) مقارنة بــ (2.2%) للعام 2018.

وأوضحت المؤسسة أن صافي فرص العمل المستحدثة في المنشآت المشمولة بالضمان الاجتماعي وصلت إلى (39) ألف وظيفة موزعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية مقابل (20) ألف وظيفة فقط في العام 2018.

كما أوضح البيان أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على وظيفة لأول مرة في القطاع الخاص خلال العام 2019 بلغ (118) ألف شخص منهم (70) ألف استمر في العمل للعام الحالي.

وأشارت المؤسسة إلى أن عدد المنشآت المشمولة بالضمان الاجتماعي وصل إلى (54.8) ألف منشأة نهاية العام الماضي، حيثُ ارتفعت المنشآت المشمولة بالضمان الاجتماعي خلال العام 2019 بــ (1951) منشأة مقارنة بارتفاع بلغ (1575) منشأة خلال العام 2018.

وضمّنت المؤسسة في بيانها مجموعة من الرسومات التوضيحية التي توضح كافة نسب المقارنة بين العامين 2018 و2019 والتي أظهرت أن الاقتصاد الأردني يتجه نحو التعافي وأن هناك تحسناً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي للعام 2019.