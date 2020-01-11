الضمان: السحب من رصيد التعطل للتعليم والعلاج مستمر

عمان- الغد- قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن السحب من الرصيد الادخاري في حساب التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج متاح للمؤمن عليهم ضمن الشروط التي حدّدتها التعليمات والأسس الخاصة بذلك مستمر.

وأضاف أن التعليمات والأسس هي أن يتوفر للمؤمن عليه الأردني رصيد في هذا الحساب لا يقل عن 300 دينار من خلال عمله في القطاع الخاص خلال الفترة من مطلع أيلول 2011 وهو تاريخ تطبيق تأمين التعطل عن العمل وما بعد هذا التاريخ، حيث يغطي التأمين كافة المؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص فقط، وأن يرفق ما يثبت أن أياً من أبنائه على مقاعد الدراسة سواء في مستوى التعليم العالي أو التعليم المهني اذا كان السحب لغايات تعليم الأبناء، أما إذا كان السحب لغايات العلاج فيُكتفى بإقرار في نموذج طلب السحب الالكتروني بأن هذا السحب هو لغايات العلاج..

وأشار إلى هذه الخدمة دائمة وليست مؤقتة كونها استحقاقاً قانونياً وإنفاذاً لنص القانون المعدل لقانون الضمان الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر تشرين الأول من العام الماضي، وهي خدمة متاحة إلكترونياً فقط من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن أي مؤمن عليه سحب من رصيده الادخاري في حساب التعطل لأي من الغايتين المذكورتين يستطيع أن يسحب مرة أخرى بعد مرور 36 اشتراكاً جديداً في تأمين التعطل عن العمل، وهكذا، حيث يحق له السحب لأي مرة قادمة وفقاً لهذا الشرط سواء للغاية نفسها التي سحب منها في المرة السابقة أو للغاية الثانية.

وكشف الصبيحي أن المبالغ التي صُرفت منذ أن تم إطلاق خدمة الحصول على هذه المنفعة التأمينية في مطلع شهر تشرين الثاني 2019 وصلت إلى (160) مليون دينار استفاد منها (234) ألف مؤمن عليه بمتوسط (684) ديناراً للمؤمن عليه الواحد.