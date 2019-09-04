الضمان: السماح لأسرة المؤمن عليه المُتوفّى تخصيص راتب تقاعد

عمان- الغد- أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن التعديلات على مشروع قانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي سمحت لأسرة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة، تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة موسى الصبيحي: إن التعديلات التي تضمنها المشروع تضمنت تعديلاً مهمّاً يسمح لأسرة المؤمن عليه المُتوفّى خارج الخدمة (أثناء انقطاعه عن الاشتراك بالضمان)، بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للأسرة بعد نفاذ القانون المعدل، على أن يصرف هذا الراتب من بداية الشهر الذي يتقدمون فيه للمؤسسة بتسوية حقوقهم.

وبين أن هناك شروطا للحصول على الراتب، منها ان يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشر سنوات، منها 12 اشتراكاً متصلاً ولم يمضِ على انقطاعه عن الشمول بأحكام قانون الضمان أكثر من خمس سنوات محسوبةً من بداية الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه اشتراكه بالضمان وحتى نهاية الشهر الذي توفي فيه.

واشار إلى أن هناك أكثر من 1100 أسرة لمؤمن عليه متوفى خارج الخدمة ستستفيد من هذا التعديل حتى لو حدثت الوفاة في سنوات سابقة شريطة ان تنطبق على حالة المؤمن عليه المُتوفّى الشروط المذكورة، وكذلك يشمل من تمت تسوية حقوقهم بصرف تعويضات الدفعة الواحدة للورثة المستحقين على ان يتم إعادة كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة قبل تخصيص راتب الوفاة الطبيعية.