“الضمان”: السماح لأصحاب تصاريح المرور بالاستفادة من برامج التضامن

عمان- الغد– اتخذت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قرارا يسمح للحاصلين على تصاريح مرور خلال شهر نيسان بالاستفادة من برامج التضامن التي تضمنها أمر الدفاع رقم (9) لسنة 2020، مؤكدة أن قرارها يأتي لدعم الاستقرار المعيشي للعاملين و التخفيف على المنشآت ومساندتها في تجاوز هذه الأزمة.

وأضافت المؤسسة أن قرارها جاء بعد عدة حوارات مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة السياحة وغرف الصناعة والتجارة بالإضافة إلى العديد من ملاحظات المشتركين.

وأكدت المؤسسة حرصها واستعداداها على تلقي كافة الملاحظات الخاصة ببرامج أمر الدفاع رقم (9) عبر قنوات اتصالها المتاحة وذلك من خلال مركز الاتصال الوطني على الرقم 065008080 أو عبر بريد المؤسسة الالكتروني webmaster@ssc.gov.jo أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة (الفيس بوك، تويتر ، انستغرام).