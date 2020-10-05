“الضمان”: السماح للمؤسسات والشركات العامة الاستفادة من الإعفاءات

عمان-الغد- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه تقرر السماح للمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة لأي منها والمملوكة بالكامل للحكومة ممن ترتبت عليها مديونية للمؤسسة الاستفادة من اعفاءات الفوائد والغرامات.

وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان الجهات المذكورة أعلاه الاستفادة من تسديد المديونية المترتبة عليها حسب مراحل التقسيط المبينة أدناه:

المرحلة الأولى والتي تنتهي في تاريخ 30/11/2020 وفيها تستفيد المنشأة الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (60%) وفائدة تقسيط (1%) سنوياً.

المرحلة الثانية تبدأ من 1/12/2020 ولغاية 31/12/2020 وفيها تستفيد المنشأة الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (30%) وفائدة تقسيط (2%) سنوياً.

المرحلة الثالثة تبدأ من 1/1/2021 ولغاية 31/1/2021 وفيها تستفيد المنشأة الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (20%) وفائدة تقسيط (3%) سنوياً.

المرحلة الرابعة والأخيرة من 1/2/2021 ولغاية 28/2/2021 وفيها تستفيد المنشأة الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (10%) وفائدة تقسيط (4%) سنوياً.

وأكدت المؤسسة أنه في حال قامت هذه الجهات بتسديد المبالغ المستحقة عليها دفعة واحدة تستفيد من جميع الإعفاءات المقررة أعلاه وذلك حسب تاريخ تقديم الطلب.