الضمان: بدلات التعطل في البنوك الأحد

عمان – الغد – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزهـا الإعلامي أنه وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فـقد تقرر تحويل بدلات التعطل إلى الحسابات البنكيـة للمستفيدين منهـا يوم الأحد الموافق 18 من الشهر الجـاري (تموز).

وبينت المؤسسـة بأن صـرف بدلات التعطل قبل مـوعدهـا المقـرر يأتي بهدف تمكيـن المستفيدين منها من تلبيـة احتياجاتهم المرتبـطـة بهـذه المناسـبة المباركـة، وفي هـذا المجـال بينت المؤسسة بأن قـيمـة بدلات التعطل التي سيتم تحويلهـا إلى المستفيدين لـهذا الشـهر تبلغ (6) مليون دينار، كما أن عدد المستفيدين منها يبلغ (27) ألف مؤمن عليه.