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الضمان: برنامج تضامن لا يفقد المؤمن عليها حق إجازة الأمومة

منذ 18 دقيقة
مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي- (أرشيفية- تصوير: ساهر قدارة)
مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي- (أرشيفية- تصوير: ساهر قدارة)

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عمان- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن انتفاع المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص من برنامج تضامن 1 لا يفقدها حقها في الحصول على بدل إجازة الأمومة.

واضافت في بيان صحفي اليوم الاربعاء: يُسمح للمؤمن عليها في حال الولادة التقدم بالحصول على هذا البدل، وبدورها تقوم المؤسسة مباشرة بشمولها بأحكام تأمين الأمومة عن فترة تعطلها المؤقت في برنامج تضامن 1 وصرف بدل إجازة الأمومة لها عن 70 يوماً.

واوضحت المؤسسة أنها حريصة على حماية حقوق كافة المؤمن عليهن بالضمان الاجتماعي خاصة في تأمين الأمومة، مضيفةً أن تأمين الأمومة يمنح المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص بدل إجازة أمومة عن 70 يوماً وفقاً لقانون العمل وبحسب أجرها الخاضع للضمان شريطة أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة خلال الأشهرر الـــ 6 الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة، ويخصم من هذا البدل المصروف للمؤمن عليها بدل اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المترتبة على المؤمن عليها.

وكشفت المؤسسة في بيانها أن العدد التراكمي للمؤمن عليهن اللواتي استفدن من بدلات الأمومة وصل إلى ما يقرب من 62 ألف مؤمن عليها وبمبلغ إجمالي وصل إلى نحو 67 مليون دينار.-(بترا)

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