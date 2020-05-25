الضمان تبدأ استقبال المراجعين يوم الأحد المقبل

عمان – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدئها استقبال المراجعين يوم الاحد المقبل، وأنها ستطلق منصة إلكترونية متخصصة بتقديم وتحديد مواعيد لمراجعة المواطنين أو المؤمن عليهم لفروعها ومديرياتها، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع في ظل الأوضاع الراهنة للوقاية من فيروس كورونا.

ودعت المؤسسة في بيان صحفي جميع المواطنين وجمهورها بشكل خاص إلى الاستفادة من الخدمات الالكترونية المتوفرة على موقعها الالكتروني من خدمات الأفراد المتعلقة بالاشتراك الاختياري أو بدلات التعطل عن العمل والصرف من الرصيد الادخاري وبدل الأمومة وتعويض الدفعة الواحدة إضافة إلى كافة الخدمات المتعلقة بالمنشآت، وأنه يمكنهم تقديم طلباتهم غير المتوفرة إلكترونيا عن طريق الاتصال بمركز الخدمات على الأرقام 065502626 و 065502615 الذي من خلاله يتم استقبال طلباتهم والاجابة على استفساراتهم ومتابعة معاملاتهم لدى المؤسسة، مبينةً أن مراجعتها ستكون محصورة في حالات محدودة سيتم توفيرها على المنصة المنوي إطلاقها خلال الأيام المقبلة.

وأكدت المؤسسة على أن قنوات الاتصال والتواصل لديها متاحة للجميع من خلال أيضا الاتصال بمركز الاتصال الوطني من أي هاتف أرضي أو خلوي على الرقم ( 06/5008080)أو من خلال بريد المؤسسة الالكتروني (webmaster@ssc.gov.jo)، أو صفحة المؤسسة على الفيس بوك أو تويتر أو انستغرام.(بترا)