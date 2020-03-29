“الضمان” تبدأ بإيصال مساعدات عينية لآلاف الأسر المحتاجة

عمان- الغد- بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية/المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بتجهيز وتوزيع آلاف الطرود الغذائية وإيصالها للأسر المحتاجة في مختلف محافظات المملكة.

وبحسب الناطق باسم الضمان موسى الصبيحي فإن فريق إدارة الأزمات في المؤسسة الذي يرأسه مديرها العام الدكتور حازم الرحاحلة، قام بمتابعة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الدفاع رقم (1) لسنة 2020 المتعلق بوقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ومنها إقرار تخصيص ما نسبته 50% من إيرادات تأمين الأمومة لعام 2020 لغايات تقديم إعانات عينية أو مادية لغير المقتدرين، حيث قام الفريق بوضع الإجراءات والمعايير اللازمة لتقديم هذه المعونات للفئات المستحقة وبالتنسيق مع قاعدة بيانات التنمية الاجتماعية والسجل الوطني الموحد وصندوق المعونة الوطنية والهيئات ذات العلاقة، مضيفاً أن الدفعة الأولى من هذه الطرود والتي سيتم إيصالها إلى (30) ألف أسرة تأتي كخطوة أولى في المرحلة الحالية التي تستهدف فيها المؤسسة تقديم وإيصال إعانات عينية لحوالي (100) ألف أسرة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستستهدف تقديم إعانات عينية لعمّال المياومة غير المقتدرين الذين تعطّلوا عن العمل وتوقّف دخلهم اليومي بسبب الأزمة الراهنة، حيث أطلقت المؤسسة قبل ثلاثة أيام منصة إلكترونية لاستقبال طلباتهم، وتلقت عشرات الآلاف من الطلبات حيث سيُصار إلى إخضاعها لمعايير وأسس موحّدة وفقاً للسجل الوطني الموحد من أجل إيصال المساعدات العينية للمستحقين منهم.

وأكد الصبيحي بأن المؤسسة تستهدف حالياً أيضاً المواطنين غير المقتدرين فوق سن السبعين حيث بدأت باستقبال طلباتهم عبر مركز اتصال خدمات الضمان، كما ستستهدف في مرحلة لاحقة شريحة من متقاعدي الضمان من ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية، وشريحة من الورثة المستحقين عن متقاعدين متوفين.