“الضمان” تبدأ باستقبال طلبات الاستفادة من برنامج “حماية”

عمان- الغد- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن بدئها استقبال طلبات الاستفادة من برنامج حماية الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 والمتضمن تأمين رواتب مؤقتة للعاملين في قطاعي السياحة والنقل المشتركين بالضمان الاجتماعي من الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة، ويأتي هذا البرنامج لدعم الاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاعين وحمايتهم ودعم استقرارهم المعيشي.

وبينت المؤسسة بأن جميع المبالغ المصروفة على هذا البرنامج ستقيد على حساب المنشآت المستفيدة ويتم تسديدها على فترة تصل إلى منتصف عام 2023 مقابل (3٪) فائدة تتحملها الخزينة العامة للدولة.

وأوضحت المؤسسة أنه يتعين على المنشأة المشمولة في هذا البرنامج دخول ضابط الارتباط إلى حسابها في الخدمات الإلكترونية من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) والدخول على خدمة نموذج طلب حماية للاستفادة من البرنامج وطباعة وتعبئة النموذج وتوقيعه من قبل المفوض أو المفوضين بالتوقيع وختمه بالختم الرسمي للمنشأة، إضافة إلى مصادقة التوقيع أو التواقيع من البنك، مضيفة أنه يترتب على ضابط الارتباط بعد ذلك مراجعة موقع المؤسسة الإلكتروني لحجز موعد خاص بخدمة برنامج حماية من خلال الرابط (https://service1.ssc.gov.jo/sscvisit/Default2.aspx) وتقديم الطلب في فرع الضمان لاعتماده.

وأضافت المؤسسة أنه يتعين على ضابط الارتباط الدخول مرة أخرى لحساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية ومن خدمات أمر الدفاع اختيار خدمة طلب الاستفادة من برنامج حماية وتحديد الشهر والعاملين الذين ترغب المنشأة شمولهم في هذا البرنامج وارسال الطلب للمؤسسة، مبينةً أنه يصل ضابط الارتباط بعد هذه الخطوات رسالة بقيمة المبالغ المترتبة على المنشأة دفعها كنسبة مساهمة والبالغة (20%) من أجر كل عامل بحد أعلى (200) دينار وذلك قبل تحويل الرواتب للعاملين من قبل المؤسسة والبالغة نسبتها (50%) من أجر العامل شهرياً بحد أدنى (220) دينار وحد أعلى (400) دينار.

وذكّرت المؤسسة أن أشهر الاستفادة من هذا البرنامج هي لـ (7) أشهر بحدٍ أقصى تبدأ من شهر حزيران ولنهاية العام الحالي 2020، كما تستفيد المنشأة من هذا البرنامج من بداية الشهر الذي تقدمت فيه بالطلب.