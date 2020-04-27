الضمان تبدأ غداً جولاتها الميدانية التوعوية على المنشآت

عمان – تبدأ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي غداً الثلاثاء الموافق 28/4/2020 جولات ميدانية في مختلف محافظات المملكة تستهدف توعية المنشآت بأهمية الشمول بالضمان الاجتماعي سواء لأصحاب العمل أنفسهم أو العاملين في منشآتهم، إضافة الى تعريفهم بالخدمات الالكترونية الخاصة بالمنشآت والأفراد على حدٍ سواء، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكام الاداريين، وغرف الصناعة والتجارة، والبلديات في المحافظات، وأمانة عمان الكبرى في محافظة العاصمة.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي

ان هذه الجولات تستهدف أيضاً تبديد أي مخاوف لدى أصحاب العمل في المنشآت الفردية من أية تبعات مالية بأثر رجعي، وأن الضمان يستهدف شمول أصحاب العمل من تاريخ تسجيل منشآتهم.

وأكدت في بيانها أنها كانت ولا تزال هي مؤسسة الناس جميعاً ومظلة حماية اجتماعية للجميع، وأن مصلحة صاحب العمل تكمن في شمول منشأته والعاملين لديه بمظلة الضمان لكي يستفيدوا من التأمينات الاجتماعية المطبقة حالياً ولا سيما التعطل عن العمل، والعجز، وإصابات العمل، ولتمكينهم من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، خاصة وأن شمول صاحب العمل العامل في منشأته من تاريخ المبادرة والتسجيل وليس بأثر رجعي.

وبيّنت المؤسسة ان جولاتها الميدانية تهدف أيضا إلى التعريف بالمنصة الالكترونية التي تم إطلاقها لتسجيل المنشآت سواء التسجيل ضمن الشمول الكامل بكافة التأمينات المطبقة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو الشمول من خلال برنامج تضامن (2) وآلية التسجيل من خلال المنصة، إضافة الى برنامج تضامن (1) وآلية الاستفادة منه.

وجدّدت المؤسسة التذكير بأن برنامج تضامن (2) لا يرتب أي أثر رجعي بالنسبة لشمول العاملين لدى المنشأة، وإنما يبدأ شمولهم بتأمين التعطل من تاريخ التسجيل وحتى نهاية العام الحالي على أن يبدأ شمولهم بكافة التأمينات مطلع عام 2021.

وبيّنت المؤسسة أن تسجيل المنشأة والعاملين فيها وإضافة أي عامل وإيقاف شموله بالضمان اصبح سهلاً جداً ولا يتطلب من صاحب العمل مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة نهائيا، وبالتالي لا يتعطل صاحب العمل عن مصلحته وهذا كله متاح من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.ssc.gov.jo من زاوية الخدمات الإلكترونية، ويمكن الاطلاع على دليل تسجيل المنشأة من الموقع الإلكتروني للمؤسسة / زاوية المكتبة الإلكترونية / ومنها اختيار ادلة الاستخدام.