السلايدر الرئيسيالغد الاردنيكورونا الرئيسية

“الضمان” تتلقى 14 الف اتصال منذ صباح اليوم للحصول على دعم كبار السن

منذ 33 دقيقة
مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي في عمان - (أرشيفية)
مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي في عمان - (أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد-طلب الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي من المواطنين الذين يتصلون بمركز اتصال خدمات الضمان ضرورة تجهيز أرقامهم الوطنية وأرقام هواتفهم النقّالة وعناوين سكنهم عند اتصالهم بالمركز وهي معلومات أساسية يطلبها موظفو المركز من المتصلين ليصار إلى الإسراع بتسجيل طلباتهم ومعالجتها لاحقاً نظراً للضغط الكبير من الاتصالات على المركز.

وقال الصبيحي بأن المؤسسة تلقت (14) ألف اتصال تم الرد عليها منذ صباح اليوم وحتى الساعة الخامسة مساء.

يشار إلى أن مركز اتصال خدمات الضمان تم استحداثه مؤخراً لاستقبال طلبات التقاعد وتعويض الدفعة الواحدة، كما تم اليوم ادخال خدمة استقبال اتصالات المواطنين غير المقتدرين مالياً ممن تجاوزت أعمارهم سن السبعين من أجل تقديم إعانات عينية لهم على أحد الرقمين:
065502626
065502615

الوسوم

مقالات ذات صلة

الحواتمة يوجه بزيادة الرقابة ونقاط الغلق داخل الأحياء والشوارع الفرعية

منذ 4 دقائق
الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون

توم هانكس وزوجته في “وضع أفضل” بعد إصابتهما بفيروس كورونا

منذ 16 دقيقة

الأمير الحسين يهاتف ولي العهد البحريني وولي العهد الكويتي

منذ 18 دقيقة

“بلدية جرش” تتبرع بتوزيع الخبز يوم غد مجانا في المحافظة

منذ 20 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock