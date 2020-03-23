“الضمان” تتلقى 14 الف اتصال منذ صباح اليوم للحصول على دعم كبار السن

عمان-الغد-طلب الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي من المواطنين الذين يتصلون بمركز اتصال خدمات الضمان ضرورة تجهيز أرقامهم الوطنية وأرقام هواتفهم النقّالة وعناوين سكنهم عند اتصالهم بالمركز وهي معلومات أساسية يطلبها موظفو المركز من المتصلين ليصار إلى الإسراع بتسجيل طلباتهم ومعالجتها لاحقاً نظراً للضغط الكبير من الاتصالات على المركز.

وقال الصبيحي بأن المؤسسة تلقت (14) ألف اتصال تم الرد عليها منذ صباح اليوم وحتى الساعة الخامسة مساء.

يشار إلى أن مركز اتصال خدمات الضمان تم استحداثه مؤخراً لاستقبال طلبات التقاعد وتعويض الدفعة الواحدة، كما تم اليوم ادخال خدمة استقبال اتصالات المواطنين غير المقتدرين مالياً ممن تجاوزت أعمارهم سن السبعين من أجل تقديم إعانات عينية لهم على أحد الرقمين:

065502626

065502615