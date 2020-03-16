“الضمان” تتوقف عن استقبال المراجعين وتوفر مركز اتصال موحد لاستقبال المعاملات

عمان-الغد- قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة سوف تتوقف عن استقبال المراجعين من صباح يوم الاربعاء المقبل الموافق 18/3/2020 وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع في ظل الأوضاع الراهنة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الصبيحي أن المؤسسة وفّرت مركز اتصال موحد على الرقم (065502615) لغايات تقديم المعاملات التقاعدية أو سلف المتقاعدين أو طلب توزيع الراتب على المستحقين أو تعويض الدفعة الواحدة أو طلب رفع الحجز الجزئي للمنشآت، وان هذا المركز الموحد سوف يستقبل الخدمات من الاحد الى الخميس ومن الساعة 8:30 صباحاً ولغاية الساعة 5:30 مساءً وأيام السبت من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية الساعة 3:30 مساءً.

وأكد الصبيحي على ضرورة توفر البطاقة الشخصية ودفتر العائلة للأردني مع المتصل عند تقديم الطلب هاتفياً وجواز السفر لغير الأردني.

وبيّن أن باقي الخدمات متاحة بشكل الكتروني عبر موقع المؤسسة الإلكتروني www.ssc.gov.jo وتطبيق المؤسسة على الهاتف الذكي وهي ( راتب بدل التعطل عن العمل وخدمة صرف الرصيد الادخاري وبدل إجازة الامومة وكشف الاشتراكات التفصيلي للمؤمن عليه).

وأهاب الصبيحي بجمهور الضمان ومتلقي خدماتها عدم تكبّد عناء مراجعة المؤسسة والالتزام بتقديم طلبات المنافع التأمينية عبر بوابة الخدمات الالكترونية على موقع المؤسسة الالكتروني أو عبر مركز الاتصال الموحد وذلك حفاظأ على سلامة الجميع.