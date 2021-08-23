“الضمان” تحدد الأنشطة المشمولة ببرامج “استدامة” وتعافي”

عمان- الغد- أعلنت المؤسسـة العامة للضمـان الاجتمـاعي في بيان صحفي صادر عن مركزهـا الإعـلامـي عـن تحديـدهـا للأنـشطـة المستفيـدة من البرامج الثلاث المخصصـة لدعـم أجـور الـعاملين في القطـاعات الأكثر تضرراً بجائحـة كـورونـا. حيث تم تحويـل المنشآت المشمـولة ببرنامج استدامـة الأسـاسي إلى برنامج تعافي باستثنـاء الفنادق العـاملـة في غير منطقتي البحر الميت والعقبـة بالإضـافة إلى منشآت النقل الجـوي ومكاتب السيـاحـة الصادرة والمختلطـة وريـاض الأطـفـال وقطـاع تـجـارة الملابس والنقل السياحـي.

فيمـا تقرر استمرار شمـول مكاتب السياحـة الوافـدة ومكاتب الحج والعمـرة ببرنامج استدامـة المـعدل “استدامـة +” حتى نهـاية هذا الـعـام، كما تم إضـافة الفنـادق والمـطـاعم العـاملـة في مدينـة البتراء إلى قائمـة المنشآت المستفيـدة من برنامج استدامـة المعدل.

وأوضحـت المؤسسـة بأن منصـة برنامج استدامـة بكـافة تفصيلاتـه سيتم تفعيلهـا مساء اليوم وسيتبين للمنشأة المستفيدة نوع البرنامج الذي تنـدرج ضمنه ونسب تحملها من أجـور العاملين.