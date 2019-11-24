“الضمان” تحصد شهادة تميّز دولية

عمان – حازت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على شهادة التميز في الوقاية من المخاطر المهنية الصادرة عن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في إطار برنامج الاعتراف بتطبيق المبادئ التوجيهية في مجال الوقاية من المخاطر المهنية الذي يهدف إلى منع وإدارة الحوادث والأمراض المهنية. وحسب بيان صحفي من المؤسسة اليوم الأحد ” منحت المؤسسة شهادة التميز خلال حفل تكريم أقيم على هامش فعاليات أعمال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي الذي نظمته الجمعية في العاصمة البلجيكية بروكسيل أخيرا.

يشار الى أن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تضم أكثر من 330 عضوا من 158 دولة في العالم، ومنحت المؤسسة هذه الشهادة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة التي يشترط للحصول عليها تلبية كافة المتطلبات الواردة في جميع المبادئ التوجيهية في دليل الوقاية من المخاطر المهنية الصادر عن الجمعية.

وأثنى المدير العام للمؤسسة الدكتور حازم رحاحلة فريق متابعة دليل الوقاية من المخاطر المهنية والمشكلة برئاسة فراس شطناوي مدير إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل.

وأكد الرحاحلة أن المؤسسة تسعى دائماً لتعزيز دورها في مجال إدارة السلامة والصحة المهنية من خلال تطبيق أفضل الممارسات، حيث يساعد دليل الوقاية من المخاطر المهنية على تنفيذ أنشطة الوقاية بهدف تقليل الحوادث والأمراض المهنية والتعويضات ذات الصلة ويمكّن المؤسسة من تعزيز ثقافة الوقاية من خلال تشجيع تحسين الأداء على مستوى المنشآت والمستوى الوطني.-(بترا)