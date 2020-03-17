“الضمان”: تحويل رواتب المتقاعدين اليوم وتأجيل أقساط السلف التقاعدية لشهر آذار

عمان- الغد- أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور حازم رحاحله، في بيان صادر عن المؤسسة أنه سيتم اليوم تحويل رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي عن شهر آذار (مارس) الحالي إلى البنوك وستكون في حساباتهم البنكية يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18/3/2020.

وقال الرحاحله أن المؤسسة ستقوم بتأجيل اقتطاع كافة أقساط السلف التقاعدية المترتبة على المتقاعدين لشهر آذار الحالي، حيث لن يتم خصم قسط السلف من راتب التقاعد لهذا الشهر ولن يُرتّب أي فوائد إضافية عليهم نتيجة لهذا التأجيل.

وبيّن الرحاحله أن قرار تحويل الرواتب التقاعدية وتأجيل السلف يأتي في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.