“الضمان”: تحويل 1450 راتباً تقاعدياً جديداً للحسابات البنكية اليوم

عمان- قال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إنه تم اليوم تحويل رواتب تقاعدية مبدئية لأول مرة لحوالي 1450 متقاعداً جديداً.

وافاد الصبيحي في بيان اليوم الثلاثاء، بأن هذا الإجراء يهدف إلى عدم تأخير صرف الراتب التقاعدي أو جزء منه على الأقل خلال المرحلة الحالية الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة وباء فيروس كورونا، لتوفير دخل للمؤمن عليهم من أصحاب هذه المعاملات.

واضاف أن المعاملات التقاعدية المنجزة بشكل نهائي تم أيضاً تحويل الرواتب التقاعدية لأصحابها إلى حساباتهم البنكية على أن يُصار لاحقاً لإبلاغهم بقرارات تخصيص الراتب التقاعدي، حيث سيكون أمامهم حينها الموافقة أو الاعتراض على القرارات.

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بتحويل المبالغ المستحقة كبدلات تعطل عن العمل وبدلات إجازة أمومة وتعويضات دفعة واحدة لـ(326) مؤمناً عليه.

يذكر ان فريق إدارة الأزمات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كان قد قرر في اجتماعه المنعقد اليوم، برئاسة مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة صرف رواتب تقاعدية مبدئية للمؤمن عليهم الذين تقدّموا بطلبات الحصول على راتب تقاعد الضمان ولم يتم استكمال كافة إجراءات معاملاتهم بعد بسبب خضوعها لإجراءات التفتيش والتحقق من الأجور أو كونها معروضة على اللجان المختصة بالضمان (باستثناء المعروضة على اللجان الطبية) وذلك إلى حين استكمال الإجراءات المعتادة من قبل المؤسسة لاحقاً وإبلاغ صاحب العلاقة بها.

–(بترا)